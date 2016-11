Kuus asja, mis sinuga juhtuvad, kui jood hommikul esimese asjana klaasi vett

Immuunsussüsteemi tugevdav smuuti apelsini, ingveri ja pohlaga

See on klassikaline immuunsussüsteemi tugevdav jook, mis koosneb põhiliselt apelsinist ingverist ja pohlast. Külmadel talvedel on eriti oluline oma keha vitamiinidega turgutada.

Treener pahandab: viis kohutavat nõuannet kaalualandajale

Halvad toitumise nõuanded on kohutavad. Sisuliselt võivad need rikkuda kellegi elu. On ju toitumine hea tervise alus. Seepärast põrmustame selles artiklis mõned halvad nõuanded, mida ikka aegajalt kuulnud oleme, kirjutab Fitlap.ee keskkonna looja ja peatreener Heikki Mägi.

Neli lihtsat ja kiiret sammu, kuidas pärast sünnitust tervislikult kaalu kaotada

See on täiesti loomulik, et naine võtab raseduse ajal kaalus juurde, aga kahjuks ei ole lisakilodest vabanemine hiljem nii lihtne.

Salajane koostisosa, mis muudab munapudru paremaks

Munapuder on maitsev ja toitev hommikusöök. Miks on nii, et mõne inimese tehtud munapuder on mõnus ja pehme, aga teisel nätske või kuiv?

Kolm lihtsat asja, mida sa saad teha iga päev, et põletada rohkem kaloreid

Mõnikord on inimeste päevakava tõesti nii tihe, et lihtsalt ei ole aega jõusaali minna või oled väsinud ja tunned, et täna ei ole sa võimeline tund aega intensiivselt trenni tegema. Siin on kolm lihtsalt asja, mida sa saad teha iga päev ja sa ei vaja selle jaoks eraldi varustust või lisaaega, et minna jõusaali.

Neli märki, et sa sööd liiga palju soola

Oleme rääkinud sellest, et nii suhkru kui soolaga tuleb olla ettevaatlik. Soola on väga lihtne üle tarbida, sest peaaegu kõik toidud sisaldavad soola. Kuidas saada aru, kui sa tarbid liiga palju soola?