Movembri uuringud: vuntsidega mehed on atraktiivsemad

Veebileht PlentyOfFish tegi hiljuti uuringu 500 heteroseksuaalse naise seas USAs, et selgitada välja, kuidas meeldivad naistele vuntsidega mehed. Selgus, et naised peavad vuntsidega mehi väga atraktiivseteks, sest loomulikul näitab heategevusega tegelemine mehe kohta nii mõndagi. 63,7 protsenti uuringus osalejatest leidsid, et mehed, kes kasvatasin endale Movembri käigus vuntsid on palju atraktiivsemad.

Lisaks leidsid uuringu läbiviijad, et 20,7 protsenti naisi leidsid, et mees, kes kasvatab vuntse on palju stiilsem, 4,5 protsenti leidsid, et vuntsidega mees on palju salapärasem. Mõned naised olid siiski arvamusel, et vuntsidega mehed otsivad tähelepanu ja pingutavad üle. Tahad teada, mida naised veel vuntsidega meestest arvasid, siis loe Bustle.comist rohkem.