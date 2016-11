Vaata: šokeeriv tõde naisteajakirjadest

Selles videos eemaldatakse kõigepealt kahest naisteajakirjast (Elle ja Cosmopolitan) kõik leheküljed, mis on pühendatud reklaamile või mis on sisuturundus. Tulemused on nukrad: ühest ajakirjast moodustab reklaam 85, teisest 65 protsenti.

Ehk ei ole see suurem asi uudis, kuid miks on oluline, et me endale seda teadvustaks? Aastakümneid on naistele suunatud reklaam põhinenud ühel mõttel: sa pole piisavalt hea, sinuga on midagi valesti, sinuga on päris mitu asja valesti, sa pole piisavalt tark, tema on sinust palju ilusam. 85 protsenti ajakirja mahust on pühendatud sellele, et sa tunneksid end ebatäiusliku või ebaadekvaatsena. 70 protsenti naistest tunneb end pärast naisteajakirja sirvimist juba kolme minuti jooksul halvasti või süüdi.

Me peaksime uskuma, et võime välja näha nagu modellid, kuigi reaalsuses ei näe isegi modellid ise välja nagu nende kujutised ajakirjakülgedel. H&M on hiljuti tunnistanud, et on kasutanud oma kataloogis arvutiga loodud modellikehasid – see tähendab, et nende tooteid müüvad kehad, mida pole isegi päriselt olemas.

Üle kolmandiku ajakirjade lugejatest on üle 40-aastased naised. Antud ajakirjadest ei õnnestunud 800 lehekülje peale leida ühtki naist, kes oleks vanem kui 40. Keskmine modell on 21-aastane, kaalub 25 protsenti vähem kui keskmine naine, aga on samas 18 sentimeetrit pikem. Paljud neist on suisa anorektilised.

Ameerikas ja Euroopas kannatab 50 miljonit naist söömishäirete käes, sealhulgas on haiged nii mõnedki modellid. Ilutööstus on seega nõudnud ohvreid nii siin- kui sealpool «rindejoont». Lisaks kümnetele kuulsustele, kes söömishäiretega hädas on, hakkavad tänapäeval juba kuuenda klassi lapsed oma kehade pärast muretsema, seega pole imestada, et 80 protsenti neist on täiskasvanuks saades oma kehade tõttu õnnetud. Üllatuslikult näitas aga Vogue’i läbi viidud küsitlus, et mehed ei pea tegelikult ülikõhna keha atraktiivseks.

Seejuures anname me ise neid ajakirju ostes nendele jõu – jõu, et hävitada meie enesehinnang ja eneseväärikus. Tasub endale meelde tuletada, et ainult sina ise saad otsustada, kui ilus sa oled. See on valik. «Ebatäiuslikkus» on see, mis teeb sinust tõelise naise, mis teeb sinust sinu. Ole õnnelik ja enesekindel, selles ilu peitubki.