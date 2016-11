Britid võitlevad geniaalsel moel seksuaalse ahistamise vastu

Üks kasutaja postitas Twitterisse postri, mida ta märkas pubi tualetis. Plakatil seisab: «Tere, mina olen Angela. Oled sa praegu kohtingul, mis ei paista hästi minevat? On su Tinderi-kohtingule tulnud mees, kes ei ole päris see, kes ta profiilil paistis? Kas sulle tundub, et sul pole turvaline? On sul tunne, et see kõik on pisut kahtlane? Kui sa lähed baarileti äärde ja küsid Angelat, siis baaritöötajad teavad, et sa vajad abi situatsioonist pääsemiseks ning kutsuvad sulle takso või aitavad sind diskreetselt mõnel muul moel, ilma suurt kära tekitamata.»

Iga naine, kes on kunagi olnud kohtingul, mis on hakanud käest minema, teab, kui oluline on see, et olukorras diskreetselt pääseda, seetõttu on tegemist äärmiselt geniaalse sotsiaalkampaaniaga. «Ask For Angela» plakatid on osa laiemast kampaaniast, mis kannab nime #NoMore (tlk ei enam). Eesmärgiks on ohvreid jõustada ning vähendada lokkavat seksuaalset ahistamist ja vägivalda.