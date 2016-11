Sõber on depressioonis: kuidas talle toeks olla?

Kui sa oled üks neist õnnelikest, kes pole depressiooni ise põdenud, ei saa sa ehk aru, mille üle kogu see jahumine käib. Sulle võib tunduda, et tegemist on mingi moehaigusega ning sa ei suuda selle haiguse tõsidust hoomata. Ometi saad sa omalt poolt nii mõndagi ära teha, et sinu lähedane või kallis sõber ei kannataks rohkem.

Paneme oma kogemuste ja ajakirja Dazed põhjal kokku praktilised soovitused, kuidas depressioonis inimesele toeks olla.

1. Praktiline abi kulub alati ära. Depressiooni üks omadusi on inimene põlvili suruda. Selle all kannatav inimene võib küll teada, et piisab vaid abi küsida, kui ta seda saab, aga sel hetkel usub ta tõemeeli (sest depressioon ütleb talle nii), et miski ei muutu kunagi paremaks. Paku inimesele abi: ütle, et sõidutad ta ise vajadusel arsti juurde või et lepid ise arsti juurde aja kokku. Abiks võib olla ka muudest praktilistest sammudest: vii talle süüa, pane tekk peale, tee pai.

2. Ole kannatlik. Ei, depressioonis inimene ei tea, millal ta «ükskord normaalseks hakkab». Tunnetada, et su sõbrad hakkavad kannatust kaotama, ei tee asju paremaks. Keegi ei ole depressiooni ise endale kraesse kutsunud, tuleb lihtsalt oodata, kuni õhk selgineb.

3. Ära räägi lollusi. Selle alla kuuluvad laused nagu: «Aga mõtle positiivseid mõtteid!» ja «Ei ole ju asjad nii hullud.» ja «Söö lihtsalt tervislikult ja mine trenni.» Ära nõua, et su haige sõber selgitaks sulle, mis ta hinges parasjagu toimub – on suur tõenäosus, et tal on sellega endalgi raskusi. Kasuta internetti, helista asjatundjale. Ära kohtle oma sõpra, nagu ta peaks sulle tõestama, et ta on haige – tal pole selleks tõesti aega ega jaksu, sest ta on parasjagu väga haige. Kõige olulisem on, et sa ei alavääristaks seda, mis temaga toimub. Depressioon on reaalne ja seda ei peaks ega tohiks häbeneda ning ka sina ei peaks oma suhtumisega talle seda näitama.

4. Hoolitse iseenda eest. Jah, sinu enda tervis on samuti väga oluline. Kui sa tunned, et haige lähedase eest hoolt kandmine kasvab üle pea, siis astu samm tagasi ja kanna vahelduseks iseenda eest hoolt. Me ei taha, et sa iseend ohverdaksid. Depressioonis inimesed näevad vaeva, et olla head kaaslased, nii et me mõistame, kui see sind vahel frustreerib. Me armastame sind, isegi kui ei suuda seda hetkel välja näidata.

5. Aita meil elada tervislikult. Depressioonipilves elades tundub mõnikord võimatuna süüa, magada (või üles ärgata), ammugi siis veel trenni jõuda. Aita meid, kui näed, et oleme sellega hädas. Me peame sööma iga päev ning võtma ehk ka oma rohtusid – see kõik võib tunduda tervele inimesele lihtne, aga depressioonis inimene võib selles abi vajada, kuna sel hetkel pisiasjad lihtsalt enam ei loe. Väikesed meeldetuletused (mis tulevad koos armsa kassipildiga) võivad olla elupäästjateks.