Naised küsivad: miks mu telefoni aku nii vähe vastu peab ja mida teha?

Uute telefonide aku pidavuse näitajad on meeldivad. Testisime naistetoimetuses mitut uut telefoni: Samsung S7-t ning Huawei telefone P9, Honor 8 ja Honor 7 Lite. Kõigi testitud telefonide akud pidasid vastu tugeva kasutamise juures julgelt kaks päeva. Tugeva kasutamise all peame silmas, et telefonist sai pidevalt kuulatud muusikat, sisse oli lülitatud ka GPS ning eraldi akusäästmise režiime me ei kasutanud.

Huawei Baltikumi turundus- ja kommunikatsioonidirektor Aleksandra Romanova sõnul on aku kestvus otseselt seotud telefoni kasutamisega. «Seda mõjutavad kõned, muusika, mängud, taustal töötavad rakendused, ekraani heledus ja muud seaded. Aku eluiga on võimalik pikendada, kui sulgeda kõik ebavajalikud taustal töötavad rakendused – Huawei telefonides saab seda teha, kui vajutada alumisel tööribal olevat ruudukujulist nuppu «Hiljutised rakendused».»

Samsungidel on samuti sarnane funktsioon olemas, selle leiab olenevalt telefonist kas «Home/Kodu» nuppu all hoides või alt vasakult.

Kui aga telefon vananeb, võib aku pidavus hüppeliselt langeda. Androidi süsteemis olemas automaatne app optimization, mis on sisse ehitatud funktsioon säästmaks akut. Tark telefon teab ise, millised rakendused kõige rohkem energiat kulutavad ning sulgeb neid teatud aja takka, et telefoni kauem elus hoida. See on sarnane paljudele teistele äppidele, mille sai seni Google Play poest alla laadida, boonusena ei võta see eraldi lisaruumi ega nõua erilist kasutajapoolset manageerimist.

Kuidas veel aku kestvust pikendada?