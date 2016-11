Just selles Euroopa riigis on sooline palgalõhe kõige väiksem – vaid protsent!

«See naine on Euroopa suurima palgalõhega riigi esimene naispresident,» teatab Facebookis päevakajalistele videotele pühendatud lehekülg AJ Plus. Nende viimatise video teemaks, mida on esimeste tundide jooksul juba jagatud üle tuhande korra ja vaadatud ligi 6300 korda, on meie värske president Kaljulaid.

Kui sa arvad, et seksism on surnud, siis on meil sulle halbu uudiseid. On palju tõendeid selle kohta, et ühiskonnas koheldakse mehi naistest paremini, alates palgalõhest lõpetades igapäevase suhtumisega.

Naised saavad tunnis umbes 18 protsenti väiksemat palka kui mehed. Miks see nii on, ei oska keegi täpselt selgitada, kuid kahjuks on see nii olnud juba aastaid. Palgalõhe on aja jooksul veidi väiksemaks muutunud kui see oli varem, ent pikk maa on veel minna.

Sotsiaalministeeriumi kavandatavad muudatused parandaksid naiste positsiooni tööturul ja aitaksid seeläbi vähendada ka palgalõhet, ütles Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson augusti alguses AS Nortalis toimunud ümarlaual.

«Regina, kas sul imelik ei ole, et mingi võõras inimene sinu juures koristamas käib?» küsisid mu sõbrad, kui juhuslikult mainisin, et täna tullakse. On siis imelik? On küll, tegelikult, natuke on häbi ka, aga häbist suurem on see, et ma lihtsalt ei viitsi ise kodus lappi välja võtta. Ega oska.

Pole mingi saladus, et naised teenivad vähem palka kui mehed. Mitmed uurimused on tõestanud, et see saab alguse juba lapsepõlvest, sest paljud vanemad annavad poistele rohkem taskuraha kui tüdrukutele.

Kuigi iga kolmas naine Euroopas kannatab füüsilise või seksuaalse vägivalla all, pakuvad riigid, millele need naised makse maksavad, väga vähe abi selle olukorraga toimetulemiseks. Vaid viieteistkümnes riigis neljakümne kuuest on olemas üleriigiline abiliin. Euroopa naistevarjupaikades on puudu üle 47 000 varjupaigakoha, puudu on ka tugikeskused seksuaalvägivalla- ja vägistamise ohvritele. Üks haavatavaid ühiskondlikke gruppe, keda peaks kõige rohkem toetama, peab liigagi sageli lootma vaid iseendale.