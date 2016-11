Katariina Ratasepp: kuna ootused abielule on väga suured, on lihtne pettuda

«Ma lahutasin oma esimese abielu 25-aastaselt ning siis lugesin ja mõtlesin armastuse teemale väga palju,» rääkis näitleja Katariina Ratasepp. «Vastata küsimusele, miks me lahtusime, on sama raske, kui vastata küsimusele, miks te olete koos? Teismelisena ma olin väga konservatiivne. Kui olin lahutanud, siis ma pidin selle narratiivi enda jaoks ringi mõtlema. Armastus on otsus. Andestada, pühenduda. Sain ka aru, et see ei ole ainult otsus. See on jõud. Armastus ei ole meis, vaid ta voolab läbi meie. Armastus on otsus lasta see jõud läbi meie voolata.»

«Lugedes jõudsin ühe narratiivini, mis ütles, et inimene on loodud sarimonogaamiaks,» sõnas Katariina Ratasepp. «Kuid mulle ei meeldinud see teooria. Sest on ju palju paare, kes on terve elu koos olnud ja tekib küsimus, mis neil siis viga on? Tänapäeval on abielule palju suuremad ootused kui vanasti ja seepärast on ka lihtsam pettuda. Palju räägitakse sellest, et õnneliku suhte eelduseks on õnnelik inimene. Õnneliku suhteni viib eelkõige see, et inimene jääb iseendaks. Kui inimene saab aru, kes ta ise on, alles siis ta on valmis kohtuma kellegi teisega. Meie kultuur ongi selline, et lapsepõlv on väga pikk. Inimene jõuab iseendani hiljem, 30ndaks või isegi 40ndaks eluaastaks.»