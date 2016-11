Küsimused, mis aitavad sul tuleviku kohta selgust saada

Meid mõjutavad kõige rohkem meie sõbrad, perekond ja lähedased, kelle arvamus kõlab aeg-ajalt sinu omast kõvemini. Selleks, et päriselt teada saada, mis sinust tulevikus saab, võiksid proovida vastata nendele viiele küsimusele.

1. Kelleks ma tahtsin saada, kui ma olin noorem?

Mida vanemaks me saame, seda rohkem piiravad meie ideid mõtted nagu «ma ei ole küllalt hea» või «see on võimatu». Kui olime noored, siis olime kartmatud. Selle asemel, et sattuda nende suletud mõtete ringi, meenuta parem, kelleks sa tahtsid väiksena saada ja vaata, kas need tegevused meeldivad sulle siiani.

2. Mis teeb sind päriselt, tõeliselt õnnelikuks?

Mis sulle meeldib? Mida sa armastad teha? Mida tehes tunned sa, et sa annad maailmale oma panuse? Mis iganes su vastus ei oleks, siis sind lõpuks tõmbab niikuinii selle suuna poole.

3. Kuidas ma saaksin teisi aidata?

Kuidas sa muudad või mõjutad sind ümbritsevate inimeste elusid? Leides eesmärgi, leiame ka viisi, kuidas me saame teiste elu muuta. Veelgi enam, läbi selle leiad sa ilmselt, mida sulle teha meeldib.

4. Kuidas sa enda tavalist tööpäeva ette kujutad?

Visualiseeri oma tavalist tööpäeva. Kas sa istud laua taga arvutis või oled sa väljas looduses? Kes ja millised on need inimesed, kellega sa koos töötad? Kui sa näed selget visiooni sellest, kuidas su tööpäevad välja näevad, siis saad teha vajalikke samme, et sinnani jõuda.

5. Kas ma tean veel kedagi sellel ametil?

Kui sul on mõni tuttav, kes töötab sellel alal, siis on kõige parem temaga rääkida ja temalt küsimusi küsida. See annab sulle võimaluse näha, mida see ala endast kujutab ja seejärel saad otsustada, kas see on päriselt ka sulle sobiv või mitte.

Kui sul on olemas plaan, millest lähtuda, siis saad hakata oma tegevusi planeerima, et seatud eesmärke saavutada.