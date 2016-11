Kuus märki, et su uus sõprus jääb püsima

Siin on kuus märki, et sina ja su uus tuttav saate headeks sõpradeks, vahendab PureWow.

Sa kirjutad talle kohe vastu

On teatud meilid ja sõnumid, millele vastamiseks läheb sul mitu päeva, aga on teised, millele sa tahad kohe vastata. Kui sa saad temalt sama kiirelt vastuse, siis on lootust, et teie sõprus püsib.

Te pingutate, et regulaarselt kohtuda

Asi ei ole selles, kui tihti te kohtute, vaid selles, et need kohtumised oleksid regulaarsed iga natukese aja tagant. Sotsiaalmeedias on tore suhelda, aga teie sõprus kasvab palju tugevamaks, kui te näete näost näkku.

Te ei saa üksteise peale pahaseks, kui midagi kohtumisele vahele tuleb

Te saate aru, et vahepeal juhtuvad asjad äkki ja te ei saa selle peale pahaseks.

Te ei räägi omavahel ainult tööst

Jah, kindlasti on tööst palju rääkida, sest me veedame seal suure osa oma päevast, aga teil on teisi teemasid ka millest rääkida.

Kui te kohtute, siis te ei istu ninapidi telefonis

Kui ta võtab oma lapsehoidja või mehe kõne vastu, siis on see täiesti normaalne, aga kui ta vastab igale Facebooki või Instagrammi märguandele, siis on see märk sellest, et ta tahab kuskil mujal olla.

Sa ütled talle, kui tal on midagi hamba vahel

Sõbrad ei lase sõpradel ringi liikuda spinat hamba vahel või muud sarnast.