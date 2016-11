Saa teada: milline toit aitab talve üle elada

Doktor Somit Kumar rääkis, millised on eestlaste peamised toitumisvead ja andis neli toitumissoovitust:

1. Täna tarbib eestlane peamiselt välismaist keemiliselt töödeldud ja geneetiliselt muundatud toitu, mille peale hakkab põhjamaine keha tõrkuma, sest see ei ole meie genotüübile sobiv ja kasulik toit. Kehasse ladestuvad toksiinid ja kehva seedimisega inimesed ei suuda neid efektiivselt väljutada. Selle tulemuseks võivad olla mitmesugused allergiad. Vaata oma toidulaud kriitilise pilguga üle ja varu koju veel saadaolevat kohalikku toitu.

2. Eestis on populaarseks snäkiks toored juurikad, mida pistetakse piimal põhinevatesse dipikastmetesse ja arvatakse, et need on tervislikud. Tegelikult ei oma need sellisel moel tarbides inimesele midagi kasulikku. Näiteks lillkapsas ja brokkoli seovad kehas sapphappeid ning alandavad veres kolesterooli, kuid need omadused avalduvad maksimaalselt alles peale köögiviljade aurutamist. Eelista alati pigem kuumutatud juur- ja köögivilju.

3. Toortoidu söömine on eestlase genotüübile sama, mis aeglane suitsiid. Ega siis asjata ole eestlased aastasadu kohalikust loodusest pärit aineid soolanud, marineerinud ja kuivatanud. Uuri vanu retsepte ja katseta neid.

4. Kõikidesse puuviljadesse, mis siia teistelt laiuskraadidelt pooltoorena kohale tuuakse, peaks suhtuma ülima ettevaatlikkusega ja neid võiks pigem vältida. Eelista alati kodumaist ja töötlemata toitu.

Sellest, kuidas oma kehatüübile sobivaid toite valmistada ja milliseid tooraineid selleks kasutada, saab teada pühapäeval Kalamaja Kokaklubis toimuval kokandus-workshopil. Lisanfo: www.elustiilikonverentsid.ee