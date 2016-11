Häbelikule vallalisele: kuidas hirmudest võitu saada?

Häbelikkust on mitut eri liiki, kirjutab psühholoog Salama Marine Female Firstis. Seda võib põhjustada hirm ebaõnnestumise ees ning kartus, et sa ei ole piisavalt hea. Ka võib olla põhjuseks hirm enda avamise või teiste hukkamõistu ees.

Sellepärast on hea alustada samm-sammult ning teha esimesed katsed uute inimestega kohtuda just mõne kohtingurakenduse kaudu. Samas mingil hetkel tuleb suhtlus pärismaailma üle viia, seetõttu on hea selleks valmistuda. Kuidas?

Aktsepteeri. Esimeseks sammuks olgu oma häbelikkuse ära tundmine ja sellega leppimine. See on osa sinu iseloomust. Kui sa oled loomult introvert, võid sa ehk endale liiga suure pinge õlule panna ja endalt liiga palju oodata. Lõpeta enda materdamine.

Ära kompenseeri üle. See on viga, mida teevad paljud häbelikud inimesed. Et häbelikkusest üle saada, mängivad nad ülienesekindla inimese rolli – näiteks võtavad vestluse üle, mis võib esimesel kohtingul olla tõeline probleem.

Astu stressile vastu. Muidugi on stressirohkete situatsioonide vältimine lihtsam, kuid kui on aeg taas deitima asuda, on aeg ka stressile vastu astuda. Veena end oma piire nihutama, kohtu uute inimestega. See ei pea olema kohe kohtinug, harjutamiseks sobib ka lõuna uue kolleegiga või peol võõra inimesega rääkimine. Nii veendud sa peagi, et tegelikult pole karta midagi.