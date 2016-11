Viis pluss-suuruses modelli, keda Instagrammis järgida

Iskra Lawrence

A photo posted by Iskra lawrence✨ (@iamiskra) on Oct 26, 2016 at 5:42am PDT

26-aastane Iskra tegi ilma just sel aastal, aga kogemust on tal juba mitme aasta jagu, vahendab SoFeminine.co.uk. Naine postitas aprillis sotsiaalmeediasse pildi, kus ta lamas voodis kartulikrõpsu pakkide vahel ja pühendas oma pildi kõigile, kes olid teda varem «paksuks lehmaks» sõimanud. Pilt sai tohutu populaarseks nagu naine isegi. Vaata rohkem naise Instagramist.

Ashley Graham

A photo posted by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Sep 29, 2016 at 5:19pm PDT

Ashley on esimene pluss-suuruses modell, kellel õnnestus saada Sports Illustrated ajakirja kaanele. Lisaks teeb ta koostööd Vogue’i, Harper’s Bazaari, Elle’i ja Glamouriga. Ta on moemaailmas tuntud modell ja ta on esinenud ka paljudes telesaadetes, Instagrammis on tal juba üle 2,5 miljoni järgija.

Candice Huffine

A photo posted by Candice Huffine (@candicehuffine) on Aug 8, 2016 at 7:03pm PDT

Candice Huffine on esimene pluss-suuruses modell, kes valiti kuulsasse ja mainekasse Pirelli kalendrisse. Ta hakkas modellindusega tegelema juba noorena, aga ainult üks agentuur ütles talle «jah» sel ajal, kui keegi ei teadnud, kes on üldse pluss-suuruses modellid.

Alessandra Garcia

A photo posted by Alessandra Garcia Lorido (@alessandragl) on Jun 21, 2016 at 9:26am PDT

Ta koostööd teinud mitmete tuntud brändidega nagu H&M, Forever 21 ja Vogue Itaalia. Pole ime, et me näeme teda igal pool, sest tal on praegu neli agentuuri üle maailma.

Danielle Brooks

A photo posted by Danielle Brooks (@daniebb3) on Oct 6, 2016 at 6:10am PDT

Danielle Brooks on osalenud mitmes teleseriaalis ja nüüd on ta täiskohaga modell pluss-suuruses naistele mõeldud riietebrändile Lane Bryant. Vaata kindlasti tema Instagrammi kontot, tema lõbus olek paistab juba piltidelt välja.