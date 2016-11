Sügisesed ilu-uudised: proovisime uued tooted omal nahal järele!

Ka oktoobrikuus jõudis meie poelettidele uusi tooteid, nii mõnigi ammuoodatud bränd tegi Eesti turul otsa lahti. Proovisime omal nahal järele, millised ilutooted on väärt neisse investeerimist.

Geniaalne nipp, kuidas pikendada oma lemmikparfüümi eluiga

See, et teatud ilutooted säilivad paremini pimedas ja jahedas kohas, pole meigifännidele mingi saladus. Aga on üks asi, mida me kõik kasutame, ent mida paljud meist säilitavad valesti.

Mis kasu peaks olema gluteenivabast dušigeelist?

Gluteenist hoidujatele on valik poodides üha laiem ja alternatiivseid tooteid leiab igaks otstarbeks. Peale toiduainete on aga silti «gluteenivaba» näha ka juba ilutoodetel, täpsemalt dušigeelidel, huulepulkadel ja kehakreemidel.

Mehed tunnistavad, milliseid naiste ilutooteid nad salaja kasutavad

Kui mõni aeg tagasi olid ilutooted soopõhised, siis õnneks on see muutumas. Naised kasutavad julgelt meeste ja mehed naiste tooteid. Iseasi on muidugi see, kas mees julgeb naisele tunnistada, et käib salaja tema kosmeetikakotist mõnda asja laenamas.

Tasub teada: kuidas kindlaks teha ilutoodete säilivusaeg?

Nahaarstid ja kosmeetikud tuletavad aeg-ajalt meile meelde, millal oleks mõistlik mõni ilutoode ära visata, aga iseasi on see, kas me järgime nende nõuandeid või mitte. Tegelikult tasuks tähele panna, mida eksperdid soovitavad.

Korea naiste ilurituaalid, millest tasuks eeskuju võtta

Korea ilubrändi It'S SKIN maaletooja Monika Vahtre tutvus mõni aasta tagasi lähemalt Korea ilumaailmaga ja leidis, et sealsed ilutooted annavad nii häid tulemusi, et oleks patt neid mitte teistega jagada. Ta selgitab, kuidas on Korea naised nii kaunid ja millised on nende ilurituaalid, millest tasuks eeskuju võtta.