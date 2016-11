Üheksa märki, mis introverti teistest eristavad

Bustle.comi abil panime kirja üheksa märki, mis viitavad sellele, et sa oled ilmselt introvert.

1. Sa tajud sotsiaalseid situatsioone teistmoodi

Introvert ei pea ilmtingimata kogu aeg kodus üksi raamatut lugema. Samuti ei tähenda see seda, et nad oleksid häbelikud, vaid neile meeldib pärast tööpäeva natukene aega üksi olla, et akusid laadida.

2. Sa analüüsid rohkem kui räägid

Introverdid on väga head kuulajad ja kõva häälega seletamise asemel meeldib neile olukorda jälgida. Nad ei taha olla grupi tähelepanu keskpunktis.

3. Sulle sobib üksinda töötamine

Kui ekstraverdid saavad innustust grupis töötamisest ja koos mõtlemisest, siis introverdi jaoks pole probleem ise oma tööülesanded paika panna ja neid üksinda täita. See ei tähenda muidugi seda, et nad ei oleks meeskonnamängijad, nad on osavad kuulajad ja tegutsejad.

4. Sa pead puhkama pärast seda, kui oled paljude inimestega suhelnud

Teistega koos olemine väsitab sind ja sa pead vahepeal ennast laadima, et uuesti sotsialiseeruda. Sulle meeldib sõpradega aega veeta, aga sa tahad pärast seda natukene aega üksi olla.

5. Sa oled ettevaatlik otsustaja

Kuna introverdid peegeldavad või annavad iseendale kogu aeg tagasisidet, kui nad mingit probleemi lahendavad, siis nad kipuvad olema väga ettevaatlikuid, kui nad midagi otsustavad.

6. Sulle meeldib vaikne keskkond

Enamik introverte saavad suures rahvahulgas ka hakkama, aga neile meeldib pärast seda kindlasti olla vaikuses ja rahus, et ennast taas energiat täis laadida.

7. Introverdid mõtlevad sügavamalt

See, et keegi ei räägi nii tihti või palju, see ei tähenda, et tal ei oleks midagi öelda. Introverdid on vaiksed nii kaua, kui nad on leidnud inimese, kellega nad hästi klapivad.

8. Sulle meeldib üksi olla

Kui ekstraverdid saavad energiat sellest, et nad on teistega koos, siis introverdid saavad energiat üksinda olemisest. Neil ei ole kunagi üksi igav, neile meeldib üksi olla.

9. Sa näed detaile

Kuna introverdid ei räägi nii palju, siis neil on aeg ennast ümbritsevat keskkonda vaadata. Nad märkavad isegi kõige väiksemaid detaile ja erinevalt ekstravertidest analüüsivad nad visuaalset informatsiooni.