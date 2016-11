Uus lugejamäng: kirjuta meile oma õnnenumbrist!

Numeroloogia. Leia oma õnne valem. / Kirjastus Tulip

Kirju ootame aadressil naine@postimees.ee märksõnaga «numbrimaagia». Anna meile teada, kui su elus on korduvaid numbreid, millele ehk sa ei oskagi seletust leida; jutusta meile, kui oled märganud, et mõned kombinatsioonid toovad õnne. Kas märkad pidevalt sama numbrimärgiga autosid või vaatad kella alati siis, kui see näitab 11:11? Kirjuta kõigest sellest, kuidas numbrid sinu elus figureerivad!

Kirju ootame 15. novembrini (kaasa arvatud).

«Numeroloogia. Leia oma õnne valem» on Eesti kõige tuntuma numeroloogia eksperdi Kai Tamme eneseabi võtmes kirjutatud raamat. See toob lugejateni lihtsalt ja arusaadavalt põhjaliku ülevaate numeroloogiast ja selle kasutusvõimalustest.

Me kõik soovime olla õnnelikud ja edukad ning elada head ja täisväärtuslikku elu. Selleks tuleb meil eelkõige õppida tundma ennast. See, aga omakorda, aitab mõista teisi inimesi, muutuda terviklikuks ja harmooniliseks isiksuseks.

Inimese põhinumbrid moodustavad ühtse terviku. See on kui materjal, millest inimene loob vabal valikul oma elu.

Numeroloogia vaatleb numbreid kui võtit, mille abil saab avada inimese olemust ja aru saada tema käitumisest.

See raamat on teejuht õnneni. Raamat aitab meil avastada enda sisemist mina ja teed, mida mööda siin elus käime. Raamatust saab teada, kuidas numeroloogia abil säilitada energiat, teha õigeid valikuid õigel ajahetkel, vältida halba ja korrata head. Et iga päev meie elus oleks õnnelik.

Raamatu andis välja kirjastus Tulip.