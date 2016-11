Viis paksupeksulauset, mis esmapilgul ei näi solvavad

Paksupeks on täiesti reaalne nähtus – ühiskond ütleb kogukamatele inimestele pidevalt, et nad on koledad, inetud ja vääritud. Asi on selles, et paksupeks ei toimi. See ei aita inimestel kaalu kaotada, vaid teeb nad õnnetuks ning halvimal juhul on suisa tervisele kahjulik.