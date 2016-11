80-aastane meesmodell vallutab Hiina moelavasid

Wang Deshun on näitleja ja kunstnik Hiinast, kelle üks eesmärkidest on vanust trotsides heas vormis olla ja uusi asju proovida. Eelmisel aastal sai ta võimaluse osaleda Hiina moenädalal, mis avas talle väga uusi uksi ja toona 79-aastase modelli karjäär sai alguse just sealt. Vaata pilte Deshunist Hiina moenädalalt siit.

Pärast oma ülesastumist Hiina moenädalal sai Deshunist ikoon, keda kutsutakse ka «Hiina kõige kuumemaks vanaisaks». Ta on inspiratsiooniks paljudele oma fännidele ja rõhutab, et mitte kunagi ei tohi alla anda ja alati tasub oma unistuste poole püüelda. «Kõik algab sinu peast, mitte su vanusest. Loodus otsustab, kui vanad me oleme, aga meie otsustame, kuidas me mõtleme,» ütles Deshun The New York Timesile.

Deshun on tõeline inspiratsioon nii vanadele kui noortele. Modell avaldas hiljuti Youtube'is ennast tutvustava video, mida on vaadatud juba 300 000 korda.