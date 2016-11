Marin teab: hea seksija on ka väljaspool voodit tegija

Mees võib vabalt olla üheöösuhtes fantaasiavaene ja hoolimatu – milleks pingutada, kui saak käes ja veel nii lihtsalt. Kellelegi midagi tõestada pole vaja, erilist hoolivust pole vaja teeselda, piisab viisakusest ja keskpärasest tulemusest. Ja eesti mees ei ole paraku ka selgeltnägija, kes esimesel füüsilisel kontaktil kõiki naise erogeenseid tsoone ajust varvasteni oskuslikult ja parimal võimalikul moel läbi oskaks töödelda. Naine, tee ise suu lahti, kui oleks parem, et mees veidi teise asendi võtaks või ennast kummalegi poole nihutaks.

Targad mehed on voodis head! Mehed, kellel on kogemus oma edukate äriliste tehingutega, suudab ka oma voodielu pädevalt hinnata. Arutud ettekujutused jäävad kuskile kogemuste otsimise ja baaskatsetuste perioodi, oskus hinnata oma võimeid reaalselt on küpsuse tundemärgiks. Mees, kes on oma saavutustes harjunud tippe vallutama ja teab, kui palju selleks on vaja pingutada, näeb vaeva ka voodis, et kõik suurepärane oleks. Kehv sooritus pole talle lihtsalt omane. Lisame veel ka laia silmaringi ja pole vist vaja täpsustavalt küsida, millest räägin.

Tean mehi, kes unistavad grupiseksist kui jumaliku mõnu kogemusest, aga annavad endale aru, et nende panus kahe naise rahuldamiseks võib veidi napiks jääda, seks pole ainult saamine ja loiult tühjapanemine. Samas kunagise kallimaga võtsime voodisse teise tüdruku, kes arvas, et tema roll grupiseksis piirdub sellega, et on nõus kogemuse nimel katsetama, ise liigutama ei pea. Ei ole ka eesti naine seega seksijumalanna, parimaski tõuaretuses tuleb ette äbarikke isendeid.

Kuidas siis valida?

Soovitan partnerivalikul kriitiline olla. Valin oma partnereid selle kriteeriumi järgi, et juhul, kui peaks juhtuma, et soovimatult rasestun, ei peaks ma edasist tralli üksi ja ainsa vastutajana läbima. Päris halb, kui pean ülejäänud elu mingi mökuga maid jagama, lapse röökimist kuulama või hooldusõiguse pärast taidlema. Loodusseaduse järgi juba valivad naised laste isaks kõige tublimaid, tervemaid ja tugevamaid isaseid heade geenide edasiviimiseks, ärge niisama sekssuhetes samuti allahindlusi tehke.

Olen ka ise kunagi sattunud väga kehva sekspartneriga voodisse, peale seda tuligi ajus selgus, et polnud see mees ka väljaspool voodit liiga ahvatlev partii. Ma ei talu ei lolle ega voodis käpardeid ja need omadused on omavahel suuresti seotud. Olge pettumuseks valmis, kui mees on mats, labane, vaevleb suurtes kompleksides või koolis käis sellepärast, et vanemad sundisid. Voodis ei taha sellist ette kujutadagi, mis oskused või kogemused tal imekombel ikka avalduda saaksid.

Me kõik teame neid tüüpe, kes räägivad, kuidas nad üha uusi naisi maha rebiksid, telekaõhtu asemel nägupidi mitme apla milfi tisside vahel puristaksid ja üleüldse on kogu oma eksistentsiga tohutuks kingituseks naissoole. Kuna neil on peenis, kujutavad nad ette, et naised peaksid ainuüksi seda nähes õnnest minestama ja mõnust oigama. Sellised sündinud jutulinnud, endal laup sama madal kui potents. Kiirreageerijad, suts ja valmis. Need jätke rahulikult vahele, püüdke priskeid kuldkalu nende põhjakoristajate asemel.

Paljude meeste omanditunne ei lase tihti niikuinii kallimat kellegi kolmandaga jagada. Oma naine on selleks, et teda hoida, kaitsta ja nunnutada. Mitte et ma petmise teed õigustaksin, aga siinkohal mõistan nende ajendit, kes voodisse kaht võõrast kiisumiisut otsivad, mitte ääriveeri oma naisele ettepanekut ei tee, et kuule, see sinu sõbranna on päris seksikas ja pandav. Või kui paljude meeste ego seda talub, et tema naine oigab tema silmade all mõnust seetõttu, et teda lakub võõras mees. Mitte oma soe ja turvaline abikaasa, kellega koos elu, pangalaenu ja mälestusi jagatakse.

Iga rahvas väärib oma valitsejaid. Häid ja edukaid valikuid!