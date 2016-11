Viis asja, mis põhjustavad paarisuhtes stressi

One Pulse andmetel on 28 protsenti inimestest pidevalt stressis ja eriti halb on siis, kui näiteks paarilistel on korraga väga raske aeg. Panime Female Firsti abil kirja, mis asjad põhjustavad paarisuhtes stressi ja miks.

Rahaasjad. Ootamatud kulutused autole või kodule võivad pere eelarvesse suure augu tekitada. Paaril võiksid olla säästud just selliste olukordade jaoks, et ei peaks elama pidevas hirmus sellepärast, et kui midagi läheb katki, siis ei ole raha seda parandada.

Lisaks võib tekitada stressi selline olukord, kus üks paarilistest teenib tunduvalt rohkem kui teine. Suurema palga teenija tunneb survet hoida igal juhul oma tööst kinni ja väiksema palga teenija mõtleb pidevalt, kas ta peaks võtma lisatöö, et pere eelarvesse rohkem panustada.

Väga tihti on olukord selline, et ühele paarilistest meeldib rohkem kulutada kui teisele ja see võib omakorda tekitada probleeme. Kui mõlemad paarilised on suured kulutajad, siis elatakse enamasti kuust kuusse ega olda valmis ootamatuteks väljaminekuteks.

Töö. Ükskõik, kas sa vihkad või armastad oma tööd, siis see võib tekitada pingeid. Näiteks, kui üks paarilistest armastab oma tööd väga, aga ta ei teeni sellega kahjuks nii palju, siis ta võib tunda survet otsida endale parema palgaga töö, kuigi ta ei tahaks. Teiselt tekitab töö, mis inimesele ei meeldi, kohutavat stressi, mis kandub üle ka tema lähedasele. Tihti on raske leida motivatsiooni, et oma rutiini muuta, aga ära unusta, et su kaaslane toetab sind.

Ihaldatud väljanägemine. Paarilised tahavad ikka üksteise jaoks head välja näha, aga tihtipeale jõutakse suhtes mugavustsooni, kus võetakse juurde ka mõned «mugavuskilod». See võib tekitada stressi, sest hakatakse kahtlema oma ihaldusväärsuses.

Tervis. Olles mugavustsoonis on väga lihtne laskuda halbade ja ebatervislike harjumuste küüsi. Kui üks paarilistest tahab olla tervislikum, siis see võib tekitada stressi, kuna teine ei pruugi muutustega kaasa minna. Tüüpiline on see, et lisaks oma tervisele muretsetakse ka teise inimese pärast, mis on muidugi arusaadav, kui teisest hoolitakse.

Täiuslik kodu. See surve tuleb ühiskonnast, meediast, naabritelt ja teistelt paaridelt, kes justkui omavad «täiuslikku» kodu. Kõigest hoolimata peaksid paarid keskenduma sellele, et nad on üksteise jaoks olemas ja vähem tähelepanu pöörama materiaalsetele asjadele, mis lõppkokkuvõttes ei tee õnnelikuks.