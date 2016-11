Seitse asja, mida sa ei peaks teistele oma suhte kohta rääkima

Panime Cosmopolitani abiga kirja mõned asjad, mida sa ei peaks oma suhte kohta sõbrannadele rääkima.

1. Kui teil on magamistoas probleeme

Oletame, et sa ei ole oma partneriga kuu aega seksinud ja te ei suuda aru saada, milles on probleem, siis kõige halvem on rääkida sellest oma sõbrannale. Miks? Sõpradel on kombeks reageerida. Ühel juhul nad lohutavad ja ütlevad, et ka nemad ei ole oma kaaslasega seksinud, mis nagu teeks probleemi olematuks, aga tegelikult juhib ta sind lahenduse otsimisest kõrvale. Teisel juhul reageerivad sõbrad su jutule halvasti, mis teeb sinu olemise veel raskemaks. Kõige targem on sellises olukorras rääkida oma partneriga ja koos lahendus leida.

2. Kui sulle ei meeldi mehe vanemad

See on väga riskantne sellepärast, et sa kunagi ei tea, milliseid kummalisi teid pidi võib su jutt meheni jõuda. Võib olla ta kuuleb kogemata pealt, kui sa tema vanemate kohta midagi halvasti ütled ja see võib teda solvata, sest tegemist on ikkagi tema perekonnaga. Sõbrad ei saa sulle siin head nõu anda, sest nad räägivad ainult oma kogemustest, mis ei ole seotus sinu situatsiooniga. Kui midagi sind häirib, siis proovi kõigepealt rahuneda ja järele mõelda ning siis rääkida oma kaaslasega.

3. Kui su partner avaldab oma seksuaalfantaasiad

Enamikul inimestest on fantaasiad, mille avaldamine on suur julgustükk ja just seetõttu peaks see jääma teie kahe vahele, sest ta on sind usaldanud. Kui sa väga tahad kellelegi rääkida, siis oma psühholoogile või terapeudile.

4. Kui üks teist petab

Ükskõik, kas tegemist oli vaimse või füüsilise petmisega, siis see peab jääma teie vahele. Miks? Tegelikult tahaks ju oma mure kellelegi kurta, aga halb on see, et sinu jutu tõttu muutub kellegi arvamus sellest inimesest. Oletame, et te lepite pärast ära, aga see inimene, kes saladust teab, ei andesta ega unusta seda tihtipeale nii lihtsalt.

5. Kui üks teist elab midagi väga rasket läbi

Kui su mehe lähedal on raske haigus või ta kaotab oma töö, siis need asjad on privaatsed ja ainult sinule usaldatud. Antud juhul sinu ülesanne on olla talle toeks ja teda kuulata.

6. Kui ta teeb mõne vale tehingu ja kaotab sellega raha

Ebaõnnestumine on niigi valus ja mõne jaoks piinlik ning raha kipub olema rohkem isiklik teema, millest kõva häälega seltskonnas tavaliselt ei räägita. Ükskõik, kas ta tegi halva investeeringu või midagi muud, siis seda ei tasu oma sõpradele rääkida.

7. Kui su mehe peenis on imeliku lõhnaga, suurusega, maitsega või midagi muud, mida sa ei oleks oodanud

See on väga privaatne detail, mida ainult sina oma partneri kohta tead. Kui teie vahel ei ole midagi väga tõsist, siis naised, olgem ausad, räägivad vürtsikatest asjadest omavahel. Samas, kui sa näed temaga oma tulevikku, siis hoia parem suu kinni. Mõtle, mis tunne sul oleks, kui kõik su mehe sõbrad teaksid, kuidas sa altpoolt välja näed. Võid kindel olla, et samamoodi ei unusta su sõbrannad, mida sa neile rääkinud oled.