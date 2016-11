Hoia parem eemale: kuus kõige kaloririkkamat kokteili

Pane tähele, et mõõdukaks joomiseks peetakse naiste puhul mitte rohkem kui üks drink (alkoholiühik) päevas, seejuures nädalas peaks joodud alkoholiühikute hulk olema alla kaheksa ning vähemalt kolm päeva peaksid olema alkoholivabad. Regulaarne joomine kahjustab sinu tervist, tõstab vererõhku, suurendab südame- ja maksahaiguste riski ning soodustab ka teatud vähkide teket.

Vaata aga ka, millised on kõige kaloririkkamad kokteilid – siis tead nendest edaspidi eemale hoida, kuna tervisliku toidulaua juurde ei kuulu kohe kindlasti suhkrupommid, olgugi nad vedelal ja kaunilt värvilisel kujul.

1. Margarita (400 kalorit). Suure tõenäosusega sisaldab Margarita suhkrut, mida aga soovitatakse tarbida väga mõõdukalt – 100 kalori piires päevas. Margarita sisaldab aga keskmiselt 400 kalorit ning kahe sellise joogi joomine täidab juba sinu päevase suhkruvajaduse külluslikult.

2. Long Island Iced Tea (425 kalorit). Joogil on küll värskendav nimi, kuid ära lase end sellest petta – tegemist on «kruvikeerajaga», mis sisaldab rummi, džinni, viina, tekiilat, triple sec’i, sour mix’i, koolat... Selles on rohkem kaloreid kui ühes terves toidukorras!

3. Iiri kohvi (300 kalorit). Kui sa tahad end külmal talveõhtul üles soojendada, tundub iiri kohvi eriti mõnusa joogina. Vahukoor, viski, suhkur... ja pauhti oled tarbinud 300 kalorit. Lisaks sisaldab jook kofeiini, mis õhtusesse aega hästi ei sobi.

4. Pina Colada (600 kalorit). Selles troopilises kokteilis on rohkem kaloreid kui terves Big Macis! Toitumisteadlase Elisa Ziedi sõnul on selliste jookide peamine probleem selles, et sa tarbid tohutul hulgal kaloreid, kuid ei saa praktiliselt üldse kasulikke toitaineid, vahendab Live Strong.

5. Õlu (55-400 kalorit). Kui sa oled õllesõber, siis ilmselt sind üllatab, et seegi jook siin nimekirjas on. See ei saa ju ometi olla nii halb kui kõik need suhkrujoogid? Tuleb välja, et oleneb õllest. Näiteks Budweiser Select 55 sisaldab vaid 55 kalorit, teised õlled aga mitusada kalorit rohkem. Näiteks India pale ale sisaldab tavaliselt rohkem kaloreid kui Guiness.

6. Energiajoogid. Energiajoogi segamine alkoholiga on kohutav mõte – sa miksid sisuliselt omavahel stimulandi (energiajook) ja rahusti (alkohol), kõik kenas suhkrurikkas pakendis. Siin ei ole võimalik pääseda pohmellist, mis kurnab nii su keha kui vaimu. Üks uuring tõestas, et alkoholi segamine energiajoogiga on tunduvalt kahjulikum kui lihtsalt alkoholi joomine.