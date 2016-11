Eesti disaineri ehted vallutavad Ameerikat

Tanel Veenre avas 22. oktoobril mainekas USA ehtegaleriis Ornamentum (Hudson, New York) isiknäituse «The Will / The Name of the Rose». Tallinna Kunstihoone galeriis varasügisel esitletud seeriad mõtisklevad õhtumaise kultuuri, religiooni ja inimese kohalolu üle. Mitmed näituse tööd on jõudnud juba avalikesse ja erakogudesse üle maailma, sealhulgas Šveitsi Rahvusmuuseumisse (Alice and Louis Koch Collection). Novembri lõpus ootab ees Miami.