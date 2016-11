Viis nõuannet, kuidas kõhupekist lahti saada

Siin on viis nippi, mida eksperdid soovitavad selleks, et põletada kõhupekki, vahendab Huffington Post.

Tee kardiotreeningu asemel rohkem jõutrenni

Rasvamassi saab kardiotreeningu ja dieediga vähendada, aga kardiotreening võib põletada mõlemat – lihast ja rasva. Mille tulemus on see, et sa oled peenike, aga pehme. Sellepärast on oluline teha jõutrenni.

Tee harjutusi, mis hõlmavad tervet su keha

Kuna rasvapõletust ei ole võimalik teha lokaalselt, siis sa pead töötama terve oma kehaga. Näiteks kükid on sellised harjutused, mis panevad korraga töösse väga mitmed kehaosad. Mida rohkem lihased sa treenid, seda rohkem kaloreid ja rasva su keha põletab.

Söö rohkem valku

Head valgud aitavad lihasel areneda ja rohkem rasvu põletada. Kui pool kilo rasva põletab päeva jooksul umbes kaks kilokalorit, siis pool kilo lihast põletab kuus kilokalorit ja lisaks võtab see palju vähem ruumi su kehas.

Söö tervislikumalt ja vähem

Kui sa tõesti tahad kaalu kaotada, siis sa pead iga päev sööma vähem, kui su keha kulutab. Trenn aitab kindlasti kaloreid põletada, aga tervislik toitumine on asja võti. Mõtle, kui kaua aega läheks sul jõusaalis, et kulutada viiesaja kilokaloriga burger?

Lõõgastu

Trenn ja tervislik toitumine on üks osa tervislikust eluviisist, aga lisaks sellele pead sa puhkama ja korralikult magama. Stress on väga oluline faktor, kui asi puudutab kaalulangust, sest see mõjutab inimese hormonaalset tasakaalu. Stressis keha hakkab hoopis rasva koguma ja talletama.