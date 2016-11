Uus trend: mida tähendab sõrmus naiste väikses sõrmes?

Sotsiaalmeediaajastul võib igapäevaselt näha, kuidas õnnelikud paarid oma kihlus- või pulmapilte jagavad. Loomulikult ei puudu ka kohustuslikud fotod sõrmustest.

Los Angelesis asuv juveelifirma Fred and Far leidis, et oleks aeg panustada ka neile naistele, kes on otsustanud teadlikult vallalised olla. Miks peaksid ilusad ehted ja sõrmused olema ainult suhtes inimeste privileeg, küsivad nad. Nii toodi turule «Self Love Pinky Ring», mida reklaamitakse lausega «Kihlasõrmus = pühendumine kellelegi teisele, väikese sõrme sõrmus = pühendumine iseendale».

Paistab, et tegemist on üsna eduka turunduskampaaniaga – väikese sõrme sõrmuse abil enesearmastuse kuulutamine on saanud Instagramis üsna populaarseks. Niisiis, kui sa näed naist, kel on just selline ehe, tead – tegemist on uhke vallalisega, kelle prioriteediks on armastada iseennast. Iseenesest on ju tegemist täiesti toreda lubadusega, mida võiksime me kõik endale aeg-ajalt meelde tuletada, olgu me suhtes või mitte. Kas selleks just aga sõrmust vaja on, jäägu igaühe enda otsustada.