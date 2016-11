Kas «suhkrupohmakas» on võimalik?

Jah, suhkrust võib tekkida halb enesetunne. Loomulikult ei ole see sõna otseses mõttes sama nagu alkoholi pohmakas, aga see võib olla sellele väga sarnane, vahendab The Huffington Post. Hajameelsus, närvilisus, peavalu ja nõrkus on pohmelli sümptomid, mis võivad esineda ka peale seda, kui oled suures koguses suhkrut söönud.

Algselt tekitab suhkur hea tunde, sest see suurendab endorfiine ja tekitab hea tuju, kuid veresuhkru langus toob kaasa tujukuse, närvilisuse ja väsimuse. Ühekordne «suhkrupohmakas» ei ole suur probleem, aga liigne suhkru tarbimine pikemaajaliselt mõjutab kindlasti inimese tervist. Lisaks kaalutõusule suureneb südamehaiguste ja diabeedi risk.

Kahjuks on suhkur ka sõltuvust tekitav, täpselt nagu alkoholgi. Teaduslikult ei saa öelda, et see on üks ühele alkoholisõltuvusega, aga suhkru tarbimisel on ka kõrvalnähud ja järjest suurenev vajadus selle järele. Põhimõtteliselt on nii, et mida rohkem suhkrut inimene tarbib, seda rohkem ta seda «vajab». Ameerikas 2015.aastal välja antud toitumissoovitused näevad ette, et suhkur ei peaks moodustama rohkem kui kümme protsenti päevasest kaloritest.