Postimehe nädalahoroskoop 5.-11. november 2016

Jäär 21. märts – 19. aprill

Nädalavahetus kujuneb ilmselt seikluslikuks. Sul on tahtmist ringi liikuda, avastada uusi paiku ja luua uusi tutvusi. Armusuhted võivad areneda tohutu kiirusega, ent neil ei pruugi olla püsivat iseloomu. Argipäevadel tasub tööl aktiivne olla, parandada hoogsalt vanad vead ja võtta ette julgeid uuendusi.

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Võimalusterohke nädal suhetes. Tasub ära klaarida vanad võlad – muidugi viisakal, teineteisega arvestaval moel –, et saaks puhta südamega edasi liikuda. Õnnestub tugevdada püsisuhet, avastades teineteise juures uusi külgi või rääkides seni varjatud saladustest. Vabadel Sõnnidel tasub uusi tutvusi sõlmida.

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Tööl tasub ette võtta asjad, mis on kunagi soiku jäänud. Nüüd õnnestub need lõpule viia ja märksa kergema vaevaga, kui eeldasid. Ilmselt oled ise ka üllatunud, miks neid töid edasi lükkasid, sest nende tegemine õnnestub kiirelt ja kergelt. Aeg on hea ka laenu võtmiseks või asjaajamiseks maksuametiga.

Vähk 22. juuni – 22. juuli

Armusuhetes võib aset leida oluline muudatus. Ole ise aktiivne. Kui keegi sulle meeldib, ürita nüüd temaga juttu teha. Kui oled kellegagi tülli läinud, astu esimene samm, et olukord sõbralikult lahendada. Kui aga oled üksildane, mine inimeste sekka, kes tegelevad sindki köitva hobiga. Seal võivad ka huvitavad suhted tekkida.

Lõvi 23. juuli – 22. august

Nädal sobib uuenduste tegemiseks nii kodus kui ka tööl. Kui sul on kodus vaja midagi parandada või remontida, ära seda edasi lükka, vaid haara kohe härjal sarvist. Ka tasub lähedastele oma plaanidest ja eesmärkidest rääkida. Ilmselt mõistavad nad sind paremini ja on toeks ka su töistes püüdlustes.

Neitsi 23. august – 22. september

Kui sul on loomingulisi hobisid või tahaksid proovida oma kätega midagi luua, siis mine nüüd koolitusele, kus saadki sellega tegeleda. Kui uurid infot teemade kohta, mis sulle põnevad tunduvad, võib su ees avaneda uus imepärane maailm. Sulle saab selgemaks, millised on su varjatud anded.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Küllap mõtled sellele, kuidas oma seljatagust paremini kindlustada. Eeskätt on vaatluse all materiaalsed väärtused. Võid otsida ja ilmselt ka leida võimalusi investeerimiseks. Ka võid sooritada mingi olulise suurema ostu. Võimalik, et tekib soov sisustuselemente soetada või muul viisil kodule värskem ilme anda.

Skorpion 24. oktoober – 21. november

Väga hea aeg selleks, et uusi isiklikke sihte seada. Näed nüüd oma vajadusi selgemalt, saad aru, kuhu jõuda ihkad. Aeg sobib hästi eluviisi tervislikumaks muutmiseks, nii halbadest harjumustest vabanemiseks kui ka treeningute alustamiseks. Kui nüüd endale eesmärgi püstitad, jätkub sul jõudu selle poole liikumiseks.

Ambur 22. november – 21. detsember

Nii varasemas elus saadud kogemused kui ka vanemalt põlvkonnalt saadud õpetused kuluvad marjaks ära, eriti just raha- ja äriasjade korraldamisel. Otsustavust on nüüd küllaga, suudad astuda samme, mida sa varem ette võtta ei tihanud. Tead, millesse peaksid investeerima, et sellest edaspidi tulu tõuseks.

Kaljukits 22. detsember – 19. jaanuar

Jõudu ja pealehakkamist on küllaga. Sa ei karda teha edasiviivaid samme, oled otsustav ja julge. Nädal sobib selleks, et loobuda mingist halvast, tervist kahjustavast harjumusest. Ilmselt suudad seda teha päevapealt ja pärast imestad ise ka, et ei olnudki nii raske. Kui sul on olnud terviseprobleeme, paraned nüüd kiirelt ja tõhusalt.

Veevalaja 20. jaanuar – 18. veebruar

Ilmselt on sul tarkust ja varasemaid kogemusi, mis praegu tööl marjaks ära kuluvad. Neist võib abi olla tööalase läbimurde sooritamisel, uuele kohale kandideerimisel. Kui tööl on midagi nässu läinud, võta ebameeldiv teema uuesti käsile – sul annab asi ära klaarida ja lõppkokkuvõttes väga hea tulemuseni jõuda.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Midagi väga olulist võid õppida sõpradega suhtlemise kaudu. Samuti on võimalik, et leiad endale uue sõbra, kellega koos olemine ja vestlemine su maailma rikastab, sind asjadele uue ja avarama pilguga vaatama paneb. Võiksid heas seltskonnas ette võtta huvitava reisi, mille peamine eesmärk on silmaringi laiendamine ja enesearendamine.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee