Kümme kasulikku nõuannet, kuidas taltsutada piinavat magusaisu

Valio Eesti turundusdirektori Krista Kalbini sõnul on suhkrutarbimise piiramine tervise seisukohalt tervitatav ettevõtmine. Samas pole vaja sellele ka liiga radikaalselt läheneda, vaid pidada silmas tasakaalustatud toitumist ning piisavat füüsilist aktiivsust, mis manustatud energia ära aitab kulutada.

Kuigi tööstuse eesmärgid on tervislikud ning plaanitakse tuntavalt vähendada suhkrusisaldust erinevates toodetes, märgib Kalbin, et kõik on ikkagi inimeste enda teha. «Kui inimesed kodus, tööl ja vabal ajal oma suhkrutarbimist ei vähenda ning oma füüsilist aktiivsust ei suurenda, jääb toidutootjate pingutuste mõju tagasihoidlikuks,» tõdeb Kalbin.

Selleks, et magusaisu taltsutamisega algust teha, on Kalbini sõnul oluline selgeks teha, mis vahe on lisatud ja looduslikul suhkrul. Looduslikul kujul saadud suhkrud, nagu fruktoos (puuviljades), laktoos (piimas) ja maltoos (teraviljades), omavad küll energiaväärtust, kuid aktiivse eluviisi korral ei pea nende tarbimise pärast ülemäära muretsema. Lisatud suhkur ehk valge suhkur on aga tööstuslikult toodetud toiduaine, mida looduses ei leidu ning mille liigtarbimist võiks vältida.

Kalbin annab kuus kasulikku nõuannet, kuidas väikeste sammude abil vähendada oma igapäevast suhkrutarbimist ning seeläbi jõuda tervislikuma eluviisini.

Tee trenni

Füüsiline aktiivsus mitte ainult ei aita kulutada sisse söödud energiat, vaid pakub ka võimalust veeta aega millegi muu kui toidu seltsis. «Mida rohkem aega kulutame liikumisele, seda vähem veedame aega õhtuti teleka ees maiustusi nosides. Aktiivne eluviis ei tähenda tingimata tundide kaupa treeningsaalis rügamist – piisab ka regulaarsetest pooletunnistest jalutuskäikudest värskes õhus,» tõdeb ta.

Lisa oma menüüsse valke

Valgud aitavad kiirendada meie ainevahetust, tõsta energiataset ja stabiliseerida vere glükoosisisaldust. Lisaks tekitavad need täiskõhutunde pikemaks ajaks ning hoiavad nii mõtted magusast eemal. «Magusaisu korral haara näiteks valgurikka kohupiimakreemi või kreeka jogurti järele, eriti tasub eelistada maitsestamata tooteid. Kui maitsemeel nõuab enamat, soovitame lisandiks värskeid marju või purustatud mandleid,» jagab Krista Kalbin kasulikke nippe.

Keeda endale üks maitsev tee

Kui tunned, et magusaisu läheneb, siis keeda endale üks kosutav tee. Piparmündi, ingveri või hoopis India vürtsikas tee ehk Chai on oma erilise maitse poolest sobilikud magusaisu peletamiseks. «Suurema magusaisu korral võid teele lisada ka lusikatäie mett (mis on ka suhkrurikas, kuid mille eeliseks on looduslik päritolu). Suhkur jäta teesse lisamata.»

Tarvita rohkem oomega-3 rasvhappeid ja vitamiini B3

Kalbini sõnul on toitumisteadlased kinnitanud, et teatud toitainete puudus võib suurendada isu magusa järele, seepärast on oluline süüa tasakaalustatud ja mitmekesist toitu. Oomega-3 rasvhapped tõstavad rakkude insuliinitundlikkust ja kaitsevad diabeedi eest. Mõned vitamiinid, nagu näiteks vitamiin B3 või magneesium, võivad veresuhkru taset isegi kontrolli all hoida.

Söö regulaarselt

Inimestel, kes toituvad ebaregulaarselt, langeb veresuhkru tase, nad on näljased ja soov magusate suupistete järele järjest kasvab. «Lihtne lahendus sellele on kriitiliselt üle vaadata oma toidukorrad. Soovituslik on süüa kolm korda päevas ning söögikordade vahele võiks pikkida kaks suupistet.»

Maga piisavalt

Ebapiisav uneaeg suurendab samuti söögiisu. Mida lühem on uneaeg, seda ahvatlevamaks muutuvad kõikvõimalikud ebatervislikud maiustused. «Organism on kurnatud ning vajab kohest ergutust, mida maiustused ka pakuvad. Kahjuks on nende mõju lühiajaline ning mõne aja möödudes tunned end jälle väsinuna. Hea ja piisav uni on kõige alus,» tõdeb Kalbin.

Anna järele

Toitumisspetsialist Kerry Neville soovitab aga aeg-ajalt oma magusaisule järele anda, nii ei teki tunnet, et end liialt piirad. Samas on oluline jääda 150 kalori piiresse ning näiteks võtta väike šokolaad või komm, õpetab ta Web MD vahendusel.

Söö nätsu

Nätsu närimine on hea alternatiiv, kui isud piinavaks muutuvad, teab toitumisnõustaja Dave Grotto. Ta viitab Web MD-s uuringutele, mis on näidanud, et nätsu närimine aitab nii mõnegi piinava isu taltsutamisel.

Mine kõndima

Kui suhkruisu tahab silmanägemise võtta, siis on kõige parem püsti tõusta ja minema kõndida. Neville ütleb, et kiusatuse juurest minema jalutamine on väga hea viis sellega võidelda.

Kombineeri toite

Kui sa oled näiteks suur šokolaadisõber, siis võid proovida banaani dippida šokolaadikastmes. Neville kasutab isegi seda trikki, sest nii saad sa rahuldada isu, mis sind vaevab, kuid teha seda tervislikumas võtmes.