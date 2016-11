Söögid ja joogid, mis teevad meid vanemaks

Saatejuht Jesper Veber: me oleme Jürgeniga heaks tõestuseks, et veganid jaksavad sporti teha!

Telesaatest «Selgeltnägijate tuleproov» tuntud Jesper Veberi põhitööks on oma venna trikimees Jürgen Veberi manageerimine. «Nagu Jürgen ise on minu arust tabavalt öelnud, on tema oma tegemistes laiali nagu vedelik, ning mina olen nagu tass, mis üritab seda vedelikku veidigi ohjata,» mainib Jesper. Nii Jesper kui ka Jürgen on aktiivse eluviisiga ning teevad vabal ajal regulaarselt sporti. Paljudele võib tulla aga üllatusena, et nad mõlemad on juba pikemat aega veganid olnud ehk loobunud igasuguste loomsete toitude tarbimisest.