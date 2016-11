Nipinurk meestele: mida kanda lipsu kandes?

Kui tegu on vähempiduliku üritusega või väljas on liigsed plusskraadid, võib pintsaku kõrvale jätta ning selga panna vesti. Triiksärk koos vestiga omab pintsakule sarnast tulemus, kuid tundub vabam. Vest või pintsak ilma triiksärgita ehk T-särgiga on pentsik ning seda ei soovitata puhtalt esteetika vaatepunktist.

Triiksärgi valikul tuleks silmas pidada, millise mustriga lips kodus on. Soovi korral saab sobiva lipsu ostu ka kohapeal sooritada. Ruuduliste triiksärkidega lähevad kõige paremini kokku diagonaalse triibuga lipsud, väikeste täppidega triiksärgile aga suurte täppidega lips. Vertikaalsete triipudega särk sobib kokku diagonaalse triibuga. Värvivalik oleneb suuresti maitsest, kuid ka triiksärgi ja pintsakumustrist.

Peamine kokkusobitamisreegel on alati keskendunud rihmale ja jalanõudele, kuid viimasel ajal on rohkem tähelepanu pööratud ka lipsunõela ja mansettide sobitamisele.

Higiplekid on triiksärgi kandjate kõige suuremaks vaenlaseks. Nende vältimiseks tuleks kanda triiksärgi all alussärki, mis on elastsest materjalist. Kandes triiksärgi all T-särki, on varrukatel olevad õmbluskohad läbi triiksärgi nähtavad. Triiksärgi alla sobib kõige paremini bambuskiududest alussärk, mis ei lase kehal higistada ning hoiab külmadel ilmadel kehasoojust.

Ameerika filmidest on levima hakanud kaelaräti mood. Lipsu asemel pannakse triiksärgi vahele kaela rätik, mis hoiab hingamisteed vabana ja ei tekita ebamugavustunnet. Kaelarätt jätab vabama mulje ning sobib hästi meestele, kes ei karda katsetada uusi asju. Samuti on kaelarätt hea lahendus neile, kellel on jämedam kael.