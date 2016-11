Seitse põhjust, miks minna kohtingule endast lühema mehega

Väga palju naised, hoolimata sellest, et nad on avatud ja tolerantsed, ei ole nõus deitima endast lühema mehega. 2012. aastal Inglismaal tehtud uuringus selgus, et 92,5 protsendil paaridest oli mees naisest pikem. Tihti on nii, et mehed soovivad, et naine oleks natukene lühem ja naised tahaksid, et nende mees oleks pikem, vahendab Cosmpolitan. Tundub, et selline mõtteviis on samas ajast ja arust. Loe edasi ja saad teada, miks minna kohtingule just endast lühema mehega.

Mehed, kes tunnevad ennast mugavalt endast pikema naisega, suhtuvad tõenäoliselt paremini naisesse, kes on ambitsioonikas, intelligentne ja andekas. Mees, kellel on ükskõik sotsiaalsetest standarditest, ei tee tõenäoliselt suurt numbrit sellest, kui sa näiteks temast rohkem teenid. Tema mõttemaailma ei juhi niikuinii stereotüüpne mõtlemine. Sa ei pea arvutama, kui kõrgeid kontsakingi sa kanda tohid. Saad kanda ükskõik kui kõrgeid kingi, sest oled juba niikuinii oma kaaslasest pikem. Otsid kaaslast? Lühemate meestega deitimine suurendab selgelt võimalusi hea partner leida. Mida rohkem kriteeriume sul meeste kohta on, seda väiksem on su valik. Tegelikult on väga raske endale sobivat kaaslast leida nii, et suurendad oma võimalusi ja lähed kohtingule lühema mehega. Lühema mehega deitimine aitab sul üle saada oma ebakindlusest. Kui keegi teeb sind õnnelikuks, ajab sind naerma ja teil on võrratu seks, siis ei ole see mitte kellegi asi, kes kellest lühem on ja kes kellest vähem kaalub. Uuringud näitavad, et lühemad mehed aitavad rohkem koduses majapidamises kaasa. 2014. aastal tehtud uuringus selgus, et lühemad mehed aitasid kodutöödes ligi tund aega kauem nädalas kui pikemad mehed, aga samas selguses, et mehed võiksid üldse kodutoimetustes rohkem kaasa aidata. Lühikesed mehed teenivad suurema osa leibkonna sissetulekust. Samast, eelpool nimetatud uuringust selgus, et lühemad mehed teenivad keskmiselt 78 protsenti ja pikemad 71 protsenti pere sissetulekutest. Uuringust järeldati, et lühikesed mehed toetavad oma naisi rohkem nii kodustes töödes kui finantsasjades. Lühikesed mehed lahutavad vähem. Huvitav on asjaolu, et lühemad mehed lahutavad keskmiselt 32 protsenti vähem kui pikad mehed. Võib olla on asi selles, et lühemad mehed naudivad kodutööde jagamist, finantsasjade eest suuremat vastutust ja stereotüüpide murdmist tugeva suhte nimel.