Kolm trikki, kuidas saavutada kunstripsme-efekt

Ilona Leib: sõpruse mõõt

Mul on mitu sõpra. Nende hulgas on mõned südamesõbrad, mitu vana sõpra, tööalased sõbrad. Kuid on ka kunagisi sõpru, kellega teed on lahku viinud, ja muidugi need, kellega ei ole sõprusest midagi välja tulnud. Lisaks on veel muidu head tuttavad.