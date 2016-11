Pluss-suuruses modellid jäljendasid kõrgmoe reklaampilte

Buzzfeed otsustas probleemile tähelepanu tõmmata ja palus pluss-suuruses modellidel kuulsad kõrgmoe reklaamid taasluua nii, et piitspeenikeste naiste asemel oleksid nemad. Loomulikult said pildid väga lahedad ja kõik projektis osalenud naised kinnitasid, et see väga tähtis, et inimesed mõistaksid, et kõikides suurustes naised on ilusad.