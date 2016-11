Seitse toitu, mis pikendavad su eluiga

CheatSheet on reastanud seitse toiduainet, mille kasulikke mõjusid on märgatud kõigi maailma pikaealiste seas. Kuigi kõigi nende piirkondade dieet pole üks-ühele kattuv, on näha teatud seaduspärasusi: lihatarbimist hoitakse miinimumi juures ning au sees on köögiviljad.

1. Kala. Igati kasulikud oomega-3 rasvhapped on need, mis teevad kalast nii kasuliku toidupoolise. Kõige kasulikumad on makrell, forell, heeringas ja tuunikala.

2. Oliiviõli. Õlisid ja rasvu pole vaja karta, eriti kui sa teed teadlikud valikud. Inimkeha vajab päevas 10-20 protsenti monoküllastumata rasvhappeid, mida oliiviõlist kenasti kätte saab.

3. Marjad. Magusasõpradel on raske oma toidulaualt suhkrut eemaldada, kuid marjad on heaks asenduseks. Nad sisaldavad vähe suhkruid, kuid on kiudaineterikkad ja maitsvad.

4. Avokaado. Tegemist on monoküllastumata rasva kullaauguga. Poole avokoaado söömine annab sulle 10 grammi seda ülivajalikku toitainet. Regulaarsel avokaado söömisel on märgatud mitmeid häid mõjusid, sh nägemise paranemist ning kaalu reguleerimist.

5. Küüslauk. Küüslauk annab lisaks maitsele tugevama immuunsüsteemi ning vähendab käärsoolevähi riski.

6. Pähklid. Pähklid on täis kasulikke rasvu, valku, kiudaineid. Ka on üks uuring näidanud, et pähklirikas dieet parandab kõrgemas eas kognitiivseid võimeid – seega teevad pähklid sind targemaks!

7. Täisteratooted. Paljud inimesed väldivad süsivesikuid, kuid see pole just parim mõte. Pigem on oluline tarbitud süsivesiku tüüp. Täisteratooted on pungil kasulikest toitainetest, eriti kiudainetest.