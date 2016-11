Halvad harjumused, mis õõnestavad head suhet

Igas suhtes on kaks poolt ehk kaks inimest, kes võivad teha vigu. Goodhousekeeping.com pani kokku nimekirja halbadest harjumustest, mis võivad head suhet seestpoolt õõnestada või isegi lõhkuda. Proovi sina neid asju vältida!

1. Sa keskendud ainult negatiivsetele asjadele.

Katsu mitte ärrituda, kui su partner jätab ühe taldriku pesemata, sest ta teeb ilmselt nii palju häid asju rohkem.

2. Sa oled oma rutiinist tüdinenud.

Inimesed otsivad uusi kogemusi. Tehke igal võimalusel midagi uut ja spontaanset, see lisab suhtesse vürtsi.

3. Sa ei investeeri iseendasse.

See võib kõlada veidralt, aga tegelikult on hea, kui inimesel on väljaspool suhet huvid või hobid, millega talle meeldib tegeleda. See teeb inimest huvitavamaks.

4. Sa lased ebakindlusel endast võitu saada.

Ära mõtle kõiki pisiasju üle. Kui ta vastab su sõnumile ainult «okei», siis on tal ilmselt kiire. Ära lase ebakindlusel võitu saada, ole oma suhtes kindel.

5. Sa tunned ennast ebamugavalt, kui te räägite seksist.

Loomulikult on hea, kui kaks inimest sobivad omavahel magamistoas, aga selleks tuleb omavahel rääkida. Mis kellelegi meeldib? Mida oodatakse? See vestlus võib olla esialgu natukene piinlik, aga sellest tuleb üle olla.

6. Sa ei tunne huvi tema hobide vastu.

Isegi, kui su partneri hobid tunduvad sinu jaoks tühised, siis on oluline teda toetada ja talle tähelepanu pöörata, kui ta neist räägib. See on hea võimalus omavahel suhelda ja su partner tunneb, et see, mida ta räägib, on sinu jaoks oluline.

7. Sa võtad oma partnerit enesestmõistetavana.

Kui inimesed tunnevad, et neid ei väärtustata, siis neil tekib pahameel. «Aitäh» või «ma armastan sind» on väikesed ja lihtsad asjad, mis tähendavad teise jaoks palju.

8. Sa ei ole muutustele avatud.

Inimesed ei muutu üleöö ja teist inimest ei saa muuta, aga inimesed kasvavad ajajooksul ja sul tuleb mingil hetkel valida, kas sa lähed muutustega kaasa ja te kasvate kokku või mitte.

9. Teised inimesed on olulisemad kui su kaaslane.

Sinu partner peab olema kõige tähtsam. Ei ole tähtis, kui kaua te olete koos olnud, ta väärib sinu tähelepanu ja vastupidi.

10. Sa kaasad oma probleemidesse liiga palju inimesi.

Su parim sõber, juuksur ja kolleegid ei pea teadma sinu suhteprobleemidest. Mida rohkem sa oma kaaslasest halvasti räägid, seda rohkem sa hakkad seda mustrit uskuma ja seda halvemini mõjub see su suhtele.

11. Sa liigud edasi liiga kiiresti.

Naudi oma suhet selles etapis, kus ta praegu on. Loomulikult ei tee paha, kui te aeg-ajalt mõtlete, milline teie tulevik võiks koos olla, aga te peate seda tegema koos. Ohumärgiks võib olla see, kui su kaaslane plaanib näiteks töö pärast teise linna kolida, aga sina teed samal ajal pulmaplaane.