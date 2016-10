Seitse müüti rasva kohta

Vaatame lähemalt, millised müüdid levivad rasva ja rasvumise kohta.

Müüt: rasva söömine teeb paksuks.

Heade rasvade söömine hoiab kõhu kauem täis ja aitab sul isegi kaalu kaotada, vahendab PureWow.

Müüt: lihased kaaluvad rohkem kui rasv.

Kilo on kilo. Rasva ja lihaste erinevus on selles, et kilo rasva võtab palju rohkem ruumi kui kilo lihast. Sellepärast võivad riided peale järjepidavat treeningut ja tervislikku toitumist paremini selga istuda isegi siis, kui sa ei ole kaalu kaotanud.

Müüt: trenniga on võimalik rasv lihasteks muuta.

Rasv ja lihased on kaks erinevat asja. Kui sa tahad vormi saada, siis on tarvis kombineerida kardiotreeninguid (nagu jooksmine ja rattasõit) lihastreeningutega, et põletada rasvu ja kasvatada lihast.

Müüt: lihas muutub rasvaks.

Hea uudis on see, et kõva treeningu tulemusel kasvatatud lihased ei muutu lihtsalt rasvaks, aga nad võivad kõhetuda, kui jääb vahele pikem treeningpaus. Proovi teha vähemalt kaks kolmekümneminutilist jõutrenni nädalas, et hoida oma lihased tugevad ja terved.

Müüt: korraga ei saa olla vormis ja omada rasva.

Inimene võib süüa tervislikult, teha trenni, tema vererõhk ja kolesterool on normaalsed, aga ta kehal on ka rasvad. See on palju parem variant, kui kõhnad inimesed, kellel on oma keha kohta väga suur rasvaprotsent. Ära hinda raamatut kaane järgi.

Müüt: rasvu on võimalik põletada lokaalselt.

Ainuke viis, kuidas rasva kaotada, on seda teha üle keha ja nii, et kaal langeb. Lokaalselt ei ole võimalik rasvapõletust teha. Ainult tervislik toitumine ja liikumine aitavad kehal rasva põletada.

Müüt: mida väiksem on keha rasvaprotsent, seda parem.

Mitte ilmtingimata, sest meie kehal on vaja teatud hulgal rasvu, et korralikult funktsioneerida. Naistel võiks see olla kuskil 20 kuni 25 protsenti ja meestel 10 kuni 15 protsenti.