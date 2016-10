Kuidas vältida ülepõlvesaapaid kandes moefopaasid?

Seitsmekümnedatest pärit ülepõlvesaapad on moeareenil ilma teinud juba õige mitu aastat, kuid sel hooajal on nad vaieldamatult kõige populaarsem jalanõuvalik. Kui esialgu olid nad küllaltki tagasihoidlikud, siis iga hooaeg venitab saapasääri pikemaks ning madalaid kontsi kõrgemaks. Kui üldiselt tunduvad sellised saapad täiesti ohutud ning pigem annavad jalgadele just külmal talveperioodil lisasoojust, siis tegelikult on tegemist küllaltki salakavalate jalavarjudega, mis võivad oma kandjast küllaltki halva mulje jätta.

Nimelt ei mõista väga paljud naised, et reieni ulatuva säärega ja mõnel juhul veel ka kontsaga saapad on küllaltki nurjatud ja jätavad valede riietega natukene liiga seksika mulje ja seda mitte sugugi positiivses tähenduses, vaid pigem just «lõdva püksikummi» tähenduses.

Seetõttu tasukski näiteks seda tähele panna, et kuigi modellid kannavad selliseid saapaid paljaste jalgade ja miniseelikute või kleitidega, siis päriselus on välkuv kintsunahk siiski liig mis liig. Pigem eelistada igal juhul tumedaid, läbipaistmatuid teksapükse. Sellisel juhul on riietus küll silmapaistev, kuid seksikusefaktor ei aja üle äärte.

Kõige ohtum on ülepõlvesaapaid kanda koos kitsaste teksadega, sest see lisab välimusele pigem huvitava trendinüansi ja ei riiva kellegi silmi ning pole ka ülemäära seksikas. Lisaks aitavad pikad saapasääred jalgu, mis muidu võivad ehk kitsastes teksasäärtes veidi jämedad välja näha, visuaalsemalt palju peenemaks muuta.

Kindlasti tasub arvestada ka sellega, et madala kontsaga ülepõlvesaapad on üpriski turvaline valik, kuid mida kõrgemaks läheb konts, seda kergemini võib ka juhtuda, et meenutad eneselegi teadmatult hoopis filmist «Pretty Woman» prostituut Viviani. Seda eriti juhul, kui konts on peenike. Plokk-konts on selles osas mõnevõrra tagasihoidlikum.

Kuid kuidas on siis õige ülepõlvesaapaid kanda? Tegelikult pole selles midagi keerulist. Lisaks sellele, et tumedatest, läbipaistmatutest sukkadest võiks oma parimad sõbrad teha, sobivad need saapad tegelikult peaaegu kõigega. Näiteks väga äge kooslus on tumedad sukad ja tumedad šortsid või siis miksimine näiteks mõne lendleva 70ndate stiilis kleidikesega.

Kindlasti tasuks vältida laiade püksisäärte surumist ülepõlvesaabastesse või siis seda, et kogu riietus on väga figuuri järgiv. Pigem võiks olla ülemine osa veidi laiem, kui saapasääred on kitsad ja hoiavad tihedalt ümber jala.

Mida võiks ülepõlvesaapaid ostes veel tähele panna, on saapasääre laius. Kui saapasäär on väga lai, meenutavad jalanõud pigem kalamehekummikuid ja seda võiks pigem vältida. Ideaalne ülepõlvesaabas hoiab ümber jala ja ei vaju alla.

Vaata 1182.ee blogist edasi, millised on parimad valikud ülepõlvesaabasteks!