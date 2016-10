Laps palus pisarsilmi: «Emme, ära sure ära!»

Kui alati optimistlik ja naerusuine Age tundis 2010. aastal rinnas tükki, ei julgenud ta arstile minna. Ühelt poolt pidurdas teda kartus hirmsa uudise ees, kuid takistuseks osutus ka haigekassa kindlustuse puudumine. Nii jõudiski ta arsti juurde alles aasta hiljem, mil Agel avastati kolmandas staadiumis rinnavähk. Kiiresti selgus, et enam pole teha muud, kui Age parem rind tuleb täielikult eemaldada. Järgnes ränk keemiaravi, mille tagajärjel tuli voodis taastuda.

Kõige hullema hetkena meenutab Age siiani seda, kui laps teda pisarsilmi palus: «Emme, ära sure ära!» Ta lubas siis, et ei sure ja võttis oma lubadust väga tõsiselt.

Tänaseks näitavad analüüsid, et Age on vähist võitu saanud, kuid oma loo näitel on Agel sõnum kõikidele naistele – ärge jääge hiljaks! Naine on rõõmus, et jäi oma kahele lapsele alles ja tänulik iga päeva eest, kuid karmi keemiaravi tagajärjel on tema töövõime piiratud, sh ei tohi ta raskusi tõsta. Kuna senimaani pidi pere kaevul vee järel käima, otsustas «Kodutunne» kinkida Agele ja tema kahele lapsele uue veevärgi ning ehitada välja pesuruum ja tualett.

