Üheksa treeninginippi ekspertidelt, et kaal langeks

Kuidas hoolitseda oma naha eest enne ja pärast trenni?

Trenn on tervisele kasulik ja see tõstab enesekindlust. Treening mõjub samuti hästi meie nahale, sest see kiirendab vereringet ja vähendab stressi nii, et lõppkokkuvõttes näeme paremad välja. Selleks, et su nahale tõesti hästi mõjuks, võiksid sa järgida paari reeglit, vahendab About.

Kuus näpunäidet nendele, kes vihkavad trenni

Vahel alustatakse trenniga ning lõpetatakse see peatselt, sest arengut pole kohe näha. Et muuta treeninguid kergemaks, on Oprah.com pannud kokku kuus näpunäidet.

Egle Eller-Nabi: šokolaad ja supervorm

Mahutada üks intervjuu Egle Eller-Nabi üliaktiivsesse päeva on umbes sama lihtne, nagu suruda veel paari paksu inimest puupüsti täis Lasnamäe bussi. Ja Arteri persoonilugu on täpselt nagu üks priske ja pretensioonikas mees – tema juba mõne harva hetke peale ära ei mahu. Oh ei, tahame toppida oma nina sügavale salapärase fitnessimaailma südamesse!

Viis suurimat viga, mida toitumisel ja treeningul tehakse

Olenemata sellest, kas sind paneb higistama sinu igapäevatöö või leiad oma päevas vastavalt võimalustele aega trenni tegemiseks, on lihtne sattuda toitumisvigade küüsi, mis tahtmatult hoiavad sind tagasi ega lase võtta oma treeningutest viimast.

Üheksa toitu, mida tasuks enne trenni vältida

Keha vajab kütust, et korralikult funktsioneerida, aga see, mida me oma kehasse paneme on väga oluline. Mõned toidud võivad tekitada näiteks gaase ja puhitust, mis rikub kogu treeningu.

Kaheksa asja, mida teha enne ja pärast trenni, et saada paremaid tulemusi

Tunniajane trenn moodustab ainult neli protsenti sinu päevast. Mida teha enne ja pärast treeningut, et tagada maksimaalne efektiivsus, kalorikulu ja hädavajalik taastumine?