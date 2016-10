Kingispikker: leia isale parim kingitus!

Isas on tugevus, mägede tugevus. Ta on minu superkangelane, alates hetkest kui olin veel nii väike, et mahtusin ta ühele käele. Nüüd, aastkümneid hiljem on rollid meile mõlemale märkamatult muutunud – nüüd püüan mina olla tugev, tema jaoks. Igas olukorras, siis kui on hästi ja eriti siis, kui kõik ei ole nii väga hästi… Aga mu isa ei kurda. Pole kunagi kurtnud. Oma valud, nii hingelised kui füüsilised, hoiab ta enda teada. Vahel, väga harva, on üle ta näo varjuna libisemas valugrimmass, aga tõesti, ainult väga väikeseks viivuks. Hetk hiljem ta jälle naeratab, kirjutab osta.ee moeblogi.