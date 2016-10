Sügisesed ilu-uudised: proovisime uued tooted omal nahal järele!

Huuled

NYX toob huultele kreisid toonid. Kauaoodatud imebränd NYX jõudis lõpuks Eestisse ning avas Kaubamajas oma ilubutiigi. NYX on tuntud kui pööraste toonide pakkuja, nii et nende valikust leiab nii punaseid lauvärvi, musti ja siniseid huulepulkasid kui ka kõike, mis jääb vahepeale. Kui üldse millegagi NYXi valikust alustada, siis just huultele mõeldud toodetega, ütleb ka NYXi suur fänn, jumestuskunstnik Maret Ubaleht.

Testisime



NYX Liquid Suede cream lipstick, toon sway/emprise. See kärtslilla kreemjas huulevärv katab oma pretentsioonika tooni kohta imeliselt ning püsib hästi, kuigi hammastega tasub olla hoolikam - võid lihtsalt avastada end lillalaiguliste kikudega ringi käimas.



NYX Chunky Dunk hydrating lippie, toon hibiscus tea punch. Ääretult loomulikku tooni pakkuv huulepumat, mis niisutab ning annab igapäeva just piisava laksu luksust. Sobib päevadeks, kui meigiga eriti jännata ei viitsi, aga millegagi külma tuule eest oma musisuud kaitsta tahaks. Pulka on ka ääretult lihtne huultele kanda.



Kulmud, ripsmed ja juuksed

NYXi laineriga on kulmude modelleerimine imelihtne. Kui oled kunagi kulmudele õige kuju andmisega hädas olnud, siis on see NYXi lainer just sulle. Parajalt peene otsaga saab ka kõige kohmakama käega meigihuviline endale asjalikud ja viksid kulmud pähe joonistatud.

Testisime



NYX eyebrow marker. Püsib kaua, tulemus on praktiliselt veatu, samas aga piisavalt loomulik. Kahju ainult, et seda ka silmalainerina kasutada ei saa (proovisime, jääb liiga hele), muidu oleks tegu suurepärase kaks-ühes tootega.

Natura Siberica Loves Estonia Rejuvenate Shampoo (hind 5.70) - taastav šampoon, mis jätab juuksed siidiseks ja toidetuks. Samas ei erine oluliselt teistest hea brändi šampoonidest, küll aga tasub kiita toote ökomeelsust ning tõisasja, et tegemist on Eestis valminud pesuvahendiga.

Nahk

Dove üllatab niisutava dušiõliga. Dove tooteportfelli lisandus Dove Dry Oil kehahooldustoodete sari, mis on rikastatud eksootilise Maroko argaaniaõliga ja pakub kargel külmahooajal kehale ning hingele lõõgastavat kosutust. Dry Oil kollektsiooni kuuluvad niisutav dušiõli, dušigeel ja kreemseep.

Testisime

Nourishing Care dušiõli (hind 5.99) pakub tõesti lubatud niisutust, kuigi ehk alguses on natuke harjumatu sellise konsistentsiga toodet duši all kasutada. Lõhn on mõnusalt ja dove'ilikult tagasihoidlik.

Natura Siberica toob luksusspaa kodusesse vannituppa. Natura Siberica poe avamine oli lõppeva kuu teine kauaoodatud suursündmus kohalikul iluskeenel, NYXi poe Eestisse jõudmise kõrval. Lisaks imelistele kosmeetikatoodetele ja hooldussarjadele on sul võimalus end ka kohapeal spetsialistidel poputada lasta.



Testisime

Royal Body Scrub Fresh Spa Imperial Caviar kehakoorija (hind 32.99) lõhnab mesiselt, konsistents on täpselt paras. Ka mahapesemine on lihtne, nahk ei jää pärast kleepuma, vaid on ideaalselt siidine ja mõnus. NB! Toimib ideaalse afrodisiakumina!

Natura Siberica Loves Estonia toitev öökreem (hind 5.99) on üks mõnusamaid öökreeme, mida me iial oleme proovinud! Imendub ideaalselt, meeldiva lõhnaga ja parajalt toitev. Ideaalne kreem, mida külmal ajal sootuks päevakreemina kasutada.

Supermood tõi Eestisse lisaks looduskosmeetikale ka söödavad ja terapeutilised tooted. Uus holistiline kaubamärk Soomest kasutab ainult kõrgekvaliteedilisi koostisosasid, mis vastavad sertifitseeritud looduskosmeetika standarditele.



Testisime

Beauty Sleep Absolut Bliss Serum (hind 89.-). Supermood Beauty Sleep sarja tooted on mõeldud kasutamiseks öösiti, sest nad rahustavad nahka ning hommikul ärgates tundub nahk pehme ja mõnus. Seerum on kergesti imenduv, mis on väga oluline, sest näo eest hoolitsemine on tavaliselt viimane asi, mida enne magamaminekut tehakse ja keegi ei taha kallist toodet padja sisse hõõruda. Hommikul ärgates on nahk elastne ja sa näed puhanud välja.

Egoboost One Minute Facelift Serum (hind 69.-). Egoboosti tooted pinguldavad nahka ja tõstavad enesekindlust. Chaga seenega rikastatud seerum toimib koheselt.

Egoboost Beauty Chocolate (hind 8.-). Jah, te lugesite õigesti. Tegemist on söödava ilutootega. Nimelt on Supermood loonud tooršokolaadi, mis sisaldab kollageeni ja tugevdab immuunsüsteemi. Maitsev viis, kuidas enda keha ja meele eest hoolitseda.