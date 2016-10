Kuulus telekokk Tareq Taylor külastas Eesti söögikohti

«Kõige parem ja emotsionaalsem kokandussaade, mida elus teinud olen. Aitäh, Tareq Taylorile ja ta meeskonnale – te olete alati siia tagasi oodatud,» kirjutatakse Ööbiku talu Facebooki lehel.

Tareq Taylor on tuntud telekokk, kes on ühtlasi mitme kokaraamatu autor. Taylor rändab oma meeskonnaga mööda Skandinaaviat ringi ja tutvustab kokakunsti kõrval televaatajatele Põhjamaade eluolu ja kultuuri. Tema saade «Tareq Taylori Põhjamaade kokakunst» on üks omanäolisemaid ja armastatumaid just seetõttu, et lisaks söögitegemisele laiendab see vaataja silmaringi.

Järva Teataja andmetel läheb saade eetrisse aastal 2017. «Tareq Taylori Põhjamaade kokakunsti» saadet näitab ETV2 neljapäeva õhtuti.