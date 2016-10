«Valgus ookeanide vahel» («The Light Between Oceans») on 20. sajandi armastuseleegia. On aasta 1918. Õhus luurab maailmasõja mürgine vine. Tom (Michael Fassbender) on üks pääsenutest. Ta sammub esimest korda linnatänavail, ent sõjakoledused pagendavad mehe ühiskonnast eemale – teda ootab majakavahi koht üksikul saarel.

Viis eredamat hetke Tallinna moenädalalt

Tallinn Fashion Week tõi taas lavale Eesti moe säravaimad talendid. Ilu tõlgiti lahti mitmel eri moel – pakuti nii keha kallistavaid kui ka moekalt avaraid siluette, ülevoolavat küllust ja jahedat minimalismi. Kes moeloojatest jäid meelde kõige eredamate etteastetega? Võtame sel korral aluseks originaalsuse, üllatusmomendi ja spontaansed aplausid saalis.

TFW video: Iris Janvier - šikk moeetendus

Neljapäeval, 20. oktoobril näitas Eesti moemaja Iris Janvier Tallinn Fashion Week raames täismajale Tallinna Kultuurikatlas oma uut sügistalvist ready-to-wear kollektsiooni šiki moeetendusega.

Galerii: Eesti moedisain võlus Washingtoni publikut

Washingtoni moenädala International Couture Collections Show raames 25. septembril lavale jõudnud moeetendus «EFBA presents: The Best of Estonian Fashion Design» tõi lavale ligi 80 komplekti Eesti moedisaini ühtse stiliseeritud terviketendusena. Esimest korda oli maailma moelaval koos nii arvukalt Eesti disaini paremikku kuuluvaid brände. Show võeti moepubliku poolt hästi vastu, lavale kummardama tulnud disaineritele aplodeeriti seistes.

Kümme tsitaati tuntud naistelt võrdse palga kohta

Naised saavad tunnis umbes 18 protsenti väiksemat palka kui mehed. Miks see nii on, ei oska keegi täpselt selgitada, kuid kahjuks on see nii olnud juba aastaid. Palgalõhe on aja jooksul veidi väiksemaks muutunud kui see oli varem, ent pikk maa on veel minna.

30 inspireerivat tsitaati 30 tugevalt naiselt

Kuigi kalendri järgi on naistepäev vaid kord aastas, tasuks iga päev naisi tunnustada ja võtta eeskuju neilt, kes on teistest grammike julgemad ning enesekindlamad. Toome teieni 30 inspireerivat tsitaati 30 tugevalt naiselt, kes on kõik väga head eeskujud.

Mõtlemapanevaid ja inspireerivaid tsitaate kuulsatelt naistelt

Vahel võivad kuulsad näitlejad ja lauljad tunduda võltsid, kuid tegelikkuses on neil palju elukogemust ja on pidanud palju oma edu nimel vaeva nägema.