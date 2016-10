Heidi Ruul: eesti mees, sa pole mingi seksjumal!

Ma nüüd vabandan kohe siiralt kõigi meeste ees, kes mingil põhjusel arvavad, et alljärgneva näol on tegemist miski ületamatu ülekohusega, aga kirja panemata seda paraku ka jätta ei saa.

Tuleb tunnistada, et mul on elu jooksul siiski mõned voodipartnerid olnud ja ma ei häbene seda, sest kuidas muidu ma end nii hästi tundma oleksin õppinud, eksole?! Lõviosa neist on mingil hetkel alustanud verbaalse massaažiga, et kuule, äkki võtaks ikka ükskord veel ühe naise voodisse juurde? Äkki sul on mõni sõbranna? Mis, sulle ei meeldigi naised või?!

Lugupeetud härjad, ma tahan teile ainult ühte asja öelda – vaid kaks teie hulgast sai ühe naise rahuldamisega hakkama, seega palun andke mulle kasvõi üks põhjus, miks ma peaksin endaga koos veel kellegi kuristikku kaasa tirima? Mis paneb teid arvama, et oi, näe – ma olen ikka nii pagana võimas masin, et suudan igale naisele maailmas seda kõige paremat naudingut pakkuda? Enamik teist ei tea isegi, mida eelmäng tähendab!

Jah, siinkohal võiks mulle ju nina peale loopida, et igaüks vastutab ise oma naudingu eest! Nõus, absoluutselt nõus! Aga kui ma räägin ja sa lihtsalt ei kuula? Või ei kuule, sest oled oma seksjumala rolli iga viimse rakuga sisse elanud või tulutu rapsimisega lihtsalt niivõrd hoos? Või arvad, et sa ise tead ikka nii pagana palju paremini, kus need «mjäu»-punktid kehal, milles ma juba 28 pikka aastat elanud olen, asuvad? Võta klapid eest – pornofilmides nähtud nipid toimivadki ainult seal, kus sa neid esimest korda nägid!

Õnneks, õnneks, ÕNNEKS on olemas mehi, kes viitsivad ja tahavad kuulata ning küsida (keda iganes selle eest tänama peab – ole sa tänatud!). Kiire statistika näitab, et suisa viis protsenti meestest viitsivad sekundiks mõelda, mida nad oma partnerile pakuvad. Kõva tulemus! Või siis poolkõva… Või peaaegu olematu.

Teate, naised on sellised imeliselt empaatilised olendid, kes võivad vajadusel kuuldavasti suhte hoidmise nimel kasvõi kakskümmend aastat jutti orgasme teeselda, sest kallima ego on püha ja seda tuleb hoida! No ja nii sünnivadki meil need härrad, kes on täiesti veendunud, et nad suudaksid võimalusel vabalt ka viis naist nädalaks värisema panna. Ehk suudavadki, aga sel juhul tõenäoliselt pelgalt puhtast hirmust järjekordse totaalselt ebaõnnestunud vahekorra ees!

Niisiis, kullakesed, enne kui käite lauale mõtte enda voodisse veel keegi kolmas haarata – mõelge realistlikult! Proovige alustuseks ehk ühe naise rahuldamine selgeks saada. Tehke voodis suu lahti ja küsige julgelt, sest võib-olla oleks temakesel palju parem, kui sa end umbes viie sentimeetri jagu paremale nihutaksid või eelmängule senise poole minuti asemel alustuseks näiteks viis pühendaksid?! Visake veidi seda va empaatiat algallikasse tagasi! Samm korraga (võiduka lõpu suunas)!

HEA seksi rohket nädalat soovides,

H.