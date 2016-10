Kuus filmisoovitust halloween'i üleelamiseks

«1408» (2007, IMDB hinne 6,8/10)

Mike Enslin kirjutab õuduslugusid, kuid ei usu paranormaalseid nähtusi. Ta on ehitanud kogu oma karjääri sellele, et lükata ümber kummitusmajade jutte. Mike on veendunud, et hauatagune elu on väljamõeldis. Tema viimane raamat kannab pealkirja «Kümme ööd kummituslikes hotellitubades» ning paistab, et toas nr 1408 hotellis Dolphin tuleb tal siiski muuta oma meelt üleloomulike jõudude kohta. Kirjanik, kes arvas, et teab kõike, on nüüd tehtud täiesti relvituks.

«Kurja kutsumine» («The Conjuring», 2013, IMDB hinne 7,5/10)

See film põhineb maailmakuulsate paranormaalse juhtumite uurijate Ed ja Lorraine Warreni dokumenteeritud tõestisündinud lool. Nad kutsuti appi perekonnale, keda terroriseeris nende eraldatud farmis pesitsev sünge jõud. Seistes silmitsi vägeva deemonliku olendiga, avastavad Warrenid end peatselt keset oma elu jubedaimat juhtumit.

«Veripunane mäetipp», («Crimson Peak», 2015, IMDB hinne 6,6/10)

Noor romantiline ameeriklanna Edith (Mia Wasikowska) armub salapärasesse ja hurmavasse inglise härrasmehesse Sir Thomas Sharpe’i. Kui kaunis noorpaar asub elama mehe perekonnale kuuluvasse suursugusesse, kuid süngesse lossi üksildases Inglise maakolkas, hakkavad lahti rulluma sündmused, millest sensitiivset Edithit teispoolsuse elanikud juba ammu hoiatanud olid. Miks lossi endine proua Sir Thomase õde leedi Lucille Edithi vastu nii tõre on ja milliseid kohutavaid saladusi varjavad selle veripunasel mäel kõrguva musta lossi salasopid? See on linalugu, mille kohta võib tõsimeeli öelda «õudselt ilus».

«Sünge mets» («The Hallow», 2015, IMDB hinne 5,7/10)

Metsateadlane Adam kolib abikaasa Clare’i ja vastsündinud poja Finniga kaugesse, metsast ümbritsetud veskimajja. Seal tuleb perel tegemist raskemeelsete kohalikega, kes manitsevad meest metsas elutsevate deemonlike olendite eest. Kui esialgu tundub, et kohalike tigeduse taga on pelk võõraviha, siis peagi saab selgeks, et metsapimeduses varitseb perekonda tõesti miski salapärane ja saatanlik.

«Stonehearsti vaimuhaigla» («Stonehearst Asylum», 2014, IMDB hinne 6,8/10)

Psühhiaatriahaiglasse, mis on eraldatud muust maailmast mägedega, saabub Harvardi meditsiinikooli abiturent Edward Newgate (Jim Sturgess). Noormees on valmis oma teadmisi praktikasse rakendama vaimuhaigla juhi Silas Lambi valvsa pilgu all. Haiglas ringi vaadates köidab tema tähelepanu noor naispatsient Eliza Graves (Kate Beckinsale), kes võlub teda oma iluga, kuid samas tõrgub temaga suhtlemast. Aja jooksul saab selgeks, et salapära ei tekita mitte ainult vaimuhaigla patsiendid, vaid ka asutus ise. Ühel päeval avastab Edgar vaimuhaigla keldrid, mis peidavad endas nii tumedat saladust, et see võib muuta noore arsti ja kõigi vaimuhaigla patsientide saatust.

«Võõrkeha» («The Thing», 2011, IMDB hinne 6,2/10)

Kauges ja kaunis Antarktikas asub eraldatud baas, kus teaduslikust avastusest saab ellujäämismissioon pärast seda, kui rahvusvaheline teadlaste tiim kaevab jääst välja tulnuka. Kujumuutev olend, kes eraldatud asunduses valla pääseb, suudab täiuslikult suvalist elusolendit imiteerida. See võib välja näha nagu tavaline inimene. Teadlaste tiimis hakkab kulutulena levima üksteise kahtlustamine ja paranoia, nagu ka nakkus maaväliselt organismilt.