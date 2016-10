Kaheksa märki, et oled pigem ekstravert

Tihti on nii, et inimesel on nii ekstraverdile kui introverdile omaseid jooni, mis tõttu jääb ta kuskile kahe inimtüübi vahele ja see täiesti normaalne. Kui keegi on vaikne, siis see ei tähenda kohe, et ta oleks introvert, vahendab Bustle. Eksperdid ütlevad, et 50 kuni 74 inimestest on ekstraverdid ja kui sa tahad teada saada, kumba gruppi sina kuulud, siis loe järgmised väiteid, mis kuuluvad pigem ekstravertidele.

1. Sulle meeldib korraldada ühiseid istumisi

See ei pruugi tähendada seda, et lähed suure seltskonnaga linna, aga sulle meeldib kutsuda sõpru külla ja sa naudid inimestega suhtlemist.

2. Sa suhtled palju sotsiaalmeedias

Sotsiaalmeedia on hea viis, kuidas kodust lahkumata saad inimestega suhelda. Kui sa oled sotsiaalmeedias küllaltki aktiivne või sulle meeldib inimestega sõnumeid vahetada, siis see võib olla märk sellest, et oled pigem ekstravert.

3. Sa tahad oma muresid sõpradega jagada

Introvertidele meeldib rohkem iseseisvalt probleeme lahendada, aga ekstraverdid tahavad kellegagi murettekitavast asjaolust rääkida.

4. Sa naudid uusi kogemusi

Kui sa otsid pidevalt midagi uut, et kogeda, siis see tähendab seda, et sa oled pigem ekstravert, sest viimased on spontaansemad ja otsivad pidevalt midagi uut.

5. Inimesed ütlevad sinu kohta, et sinuga saab kergesti jutule

Kui enam inimesi kirjeldavad sind sõbraliku ja avatuna, siis sa ilmselt oled pigem ekstravert.

6. Sul on üksinda kodus igav

Inimesed, kes muutuvad tüdinuks ja kellel hakkab üksinda midagi tehes igav, on pigem ekstravertsed. See tähendab seda, et nad saavad oma energiat teistega suheldes.

7. Sa saad väga paljude erinevate inimestega läbi

Vaata oma sõpru ja analüüsi, kas nad tegelevad kõik sama asjaga või on nende huvid ja iseloom väga erinevad. Väga varieeruv suhtlusring on omane ekstraverdile.

8. Sind ümbritsevad inimesed on sinu jaoks sotsiaalne tugi

Raskes olukorras tunned sa ennast paremini ja turvaliselt, kui su ümber on palju sõpru või sugulasi, kes on sinu jaoks justkui sotsiaalne tugi, et hakkama saada.