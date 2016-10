Eksperdid soovitavad lõhnaõli pihustada just sinna veidrasse kohta

Tõenäoliselt oled sa teadlik sellest, et lõhnaõli tuleks pihustada kohtadele, mis pulseerivad nagu kael ja randmed või teised kohad kehas, kus sa tunned oma südamelööke. Keha soojus võimendab lõhnaõli nendel kohtadel. Kas sa tead, et on olemas veel mitu kohta kehas, kuhu võiks lõhnaõli pihustada?

Eksperdid ütlevad, et naba on väga oluline koht kehal, kuhu lõhnaõli pihustada. See on oma kuju tõttu loomulik lõhna hoidja ja kehasoojus võimendab aroomi. Isegi kuulsused nagu Liv Tyler ja Adriana Lima pidid seda trikki kasutama, vahendab Huffington Post.

Lisaks võid pihustada lõhnaõli küünarnukkide juurde sissepoole ja põlveõndlasse. Need kohad on pidevas liikumises, mis annab neile soojust ja see omakorda aitab võimendada su lemmikparfüümi lõhna. Viimaks võid lasta lõhnaõli juukseharjale ja siis juuksed ära kammida.

Ära mitte kunagi hõõru lõhnaõli randmete vahel, sest nii lõhud sa lõhnamolekulid ja meeldiv lõhn kestab vähem. Kui sa oled otsustanud endale kalli lõhna soetada, siis paar piserdust strateegiliselt olulistesse kohtadesse peaks tagama sulle selle, et su parfüüm püsib peal terve päev.