Mida teha, et ennetada rinnavähi teket?

Elite Daily vahendab, et ühte kaheksast naisest tabab elu jooksul rinnavähk ning väga paljud neist kaotavad oma elu võitluses selle koleda haigusega. Nagu eelpool mainitud, siis mõnda asja nagu sugu ja vanus me ei saa muuta, aga me saame kontrollida oma elustiili.

Sellepärast on oluline käia regulaarselt kontrollis, katsuda ise oma rindu, mitte suitsetada, olla tervislikus kaalus ja toituda tervislikult. Ainult nii saab vähendada rinnavähi tekke riski. Sellepärast on oluline ka alustada tervisliku eluviisiga kohe või nii noorelt kui võimalik. Väga lihtsad asjad nagu korralik uni ja tervislik toitumine on võtmesõnadeks, et vähendada riski. Tervisliku toitumise all mõeldakse eelkõige piisava koguse juur- ja puuviljade söömist.

Lisaks soovitatakse emaks saada ja last rinnaga toita enne, kui naine saab kolmekümne aastaseks, ka see vähendab rinnavähi tekke riski. Need on põhilised asjad, mida iga inimene saab ise teha, et ennast kaitsta.