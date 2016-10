Ingrid Dreyersdorff: miks voodoo rahamuna kopikaid kukrusse ei too

Rahast ja palgapäevast

Rahateema on keeruline, sest üldjuhul inimestele ei meeldi rahast rääkida. Esiteks inimesed ei julge tunnistada, et neil ei ole raha või nad on väga keerulises rahalises situatsioonis. Ikka püütakse teiste jaoks jätta muljet, et kõik on suurepärane, kuigi käiakse järelmaksuga soojal maal puhkamas, enne palgapäeva süüakse makarone ja viimane raha kulutatakse loto või sigarettide peale. Ma kardan, et liiga paljud inimesed elavad kuust kuusse ja palgapäevast palgapäevani.

Õnneks on olemas ka teistsuguseid inimesi nagu Jaak Roosaare ja Kristi Saare näiteks, kellest viimane pidas ka Postimehe majandusrubriigis oma väikest rahablogi. Nemad julgevad rääkida rahast ja mis kõige parem, nad teevad seda lihtsalt ja arusaadavalt. Ma soovin, et keegi oleks mulle andnud Jaak Roosaare «Rikkaks saamise õpiku» või maailmakuulsa Robert Kiyosaki «Rikas isa, vaene isa» raamatu ajal, mil ma olin gümnaasiumis ja valmistusin astuma iseseisvasse ellu. Nii palju rahalisi vigu oleks jäänud tegemata, aga vigadest õpitaksegi, eks!?

Teeme voodood - vaja läheb rohelise küünla vaha ja basiilikut

Tulles tagasi Evelini saate juurde, siis mind kriibib seespidiselt see, et pärast seda, kui Jaak Roosaare ja Mihkel Raud olid rääkinud rahast ja sellest, kuidas raha töötab, siis kutsuti lavale pehmelt öeldes voodoo-tädi, kes pakkus välja, et rahamurede lahendamiseks peaksid kõik kodus rahamuna valmistama. Lühidalt öeldes soovitas naine raha saamiseks meisterdada endale kodus rohelise küünla vahast ja basiilikust rahamuna, mis tuleb teatud kuufaasil aknalauale panna ja siis jälle sahtlisse peitu pista.

Jah, te lugesite õigesti – raha tuleb rohelisest küünlast ja basiilikust. Haarasin piltlikult öeldes peast kinni ja mõtlesin, kuidas see reaalselt toimima peaks? Üks kord kuus võtan muna sahtlist välja ja mõtlen pingsalt rahateemale, ülejäänud kuu unustan selle täielikult ära. Ah, kas te teete nalja? Nii nagu soovitasid teised Evelini saatekülalised, siis ainuke tee on siiski ennast päriselt finantsteemadel harida, lugeda, töötada, lugeda ja veelkord lugeda. Selle asemel, et basiilikut ja rohelisi küünlaid ostma minna, pange see raha kõrvale oma esimese säästuna ja jätke see tähtis päev, mil otsustasite midagi muuta, endale igaveseks meelde.

Rahast ja kuust kuusse elamisest kirjutas ka meie kolumnist Marin, seda lugu saate lugeda siit.