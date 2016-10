Selgusid parim noorkokk ja parim noor kondiiter

Parimaks kokaraamatuks hindas žürii magusaraamatu «Suhkruingli magusad lauad», mille autorid on autorid Kristi Jalakas, Kertu Lukas, Katrin Press, väljaandjaks Ajakirjade Kirjastus.

Tallinn FoodFesti peakorraldaja Tiit Sarv on avapäevaga väga rahul: «Messil oli ootuspäraselt umbes 2000 külastajat. Oldi üllatunud, nähes messi nii suurena. Külastajate hulgas oli märgata ostuotsuseid tegevaid ettevõtete juhte, ostujuhte. Võib öelda, et tegemist on kindlasti olulise toiduvaldkonna ärisündmusega, mis aitab elavdada meie tootjate tegevust.»

Seda kinnitasid ka ettevõtlusministri Liisa Oviiri avasõnad. Samuti oli messi avapäeval korraldaja sõnul kohal palju ametikoolide toidu ja toiduvalmistamise erialade noori - toimusid «Noorkokk 2016» ja «Noor kondiiter 2016» võistlused. Parimaks noorkokaks sai Kristiina Sireli Pärnumaa Kutsehariduskeskusest, nooreks kondiitriks valiti aga Elena Bulynina Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest

Reedel, 28. oktoobril selguvad Tallinn FoodFestil parimad «Aasta kokk 2016», «Noor pagar 2016» konkurssidel. Toimub Riga Black Balsam kokteilide võistlus baarmenitele. «Jõulutoode 2016» tootekonkursil hindavad messikülastajad pimetesti põhimõttel liha- ja pagaritooteid, jõuluõlut ning hõõgveini.

Igal aastal meelitab toidumess Tallinnasse kohale ligi 6000 proffi ja 3000 toiduhuvilist, kes tulevad tutvuma uute pakkujate, uudistoodete ning toidutrendidega. Eesti Näituste messikeskuse täidavad Eesti toiduainetööstuse, toitlustuse, hotellinduse, müüjate ja vahendajate esindajad. Kohal on ka toiduprofid lähinaabrite juurest, sest tegemist on Baltimaade suurima ärilt-ärile-tüüpi valdkonnasündmusega. Kahel esimesel messipäeval on oodatud vaid ärikülastajad, laupäeval, 29. oktoobril on uksed avatud kõigile toidusõpradele. Messil osaleb 205 eksponenti sh 47 välisriikidest.

Toidumess Tallinn FoodFest on avatud 29. oktoobrini, iga päev kella 10-17.